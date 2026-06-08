Украинку судят за продажу котят в интернете: за что требуют до 34 тыс. грн штрафа

В Полтавской области налоговики составили административный протокол на женщину, которая занималась продажей породистых котят через интернет. За отсутствие государственной регистрации предпринимательской деятельности, а также за неуплату налогов на нее наложили штраф.

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Об этом сообщили в главном управлении Государственной налоговой службы (ГНС) в Полтавской области. Нарушения обнаружили в мае во время проверки, которую провели на основании обращений граждан через цифровой сервис ТАХ Control.

Детали проверки

Специалисты налоговой зафиксировали факт реализации животного и установили ряд признаков, свидетельствующих о том, что женщина вела систематическую хозяйственную деятельность. Гражданка предлагала к продаже котят популярной породы с редким типингом.

Нарушительница регулярно размещала объявления о продаже животных в сети. Женщина активно использовала платную или целевую рекламу для поиска потенциальных покупателей в социальных сетях.

По результатам проверки на гражданку составили протокол по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности). Материалы дела уже направлены на рассмотрение в суд по месту совершения правонарушения.

Какие штрафы грозят

В ГНС напомнили, что нелегальный бизнес влечет за собой строгую финансовую и имущественную ответственность:

первое нарушение: осуществление хозяйственной деятельности без госрегистрации наказывается штрафом от 17 000 до 34 000 гривен. Вместе с этим предусмотрена обязательная конфискация изготовленной продукции, орудий производства и всех средств, полученных в результате правонарушения.

осуществление хозяйственной деятельности без госрегистрации наказывается штрафом от до гривен. Вместе с этим предусмотрена обязательная конфискация изготовленной продукции, орудий производства и всех средств, полученных в результате правонарушения. повторное нарушение: за повторный случай в течение года или за получение дохода в крупных размерах санкции возрастают и составляют от 34-85 тысяч гривен.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине сам факт перевода денег на банковскую карту не является нарушением и не означает автоматического начисления налогов, однако регулярные поступления от продажи товаров или услуг могут привлечь внимание контролирующих органов. Если же налоговая докажет, что человек фактически вел бизнес без регистрации и не декларировал доходы, ему могут доначислить налоги, пеню и штрафы, которые в отдельных случаях превышают 17 тысяч гривен.

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