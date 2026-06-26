Украинка приготовила в Германии салат оливье: стоимость блюда может удивить

Миллионы украинцев, уехавших за границу, увезли с собой и свои традиции — в частности, гастрономические. Одной из них является салат оливье, который для многих является comfort food, ассоциирующимся с уютом, домом и родиной. А цены на ингредиенты для этого блюда в немецком супермаркете практически аналогичны украинским.

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Об этом заявила украинская блогерша Людмила Русина (@liudmyla.rusina), которая уже четыре года живет в Германии. Она подсчитала стоимость приготовления большой порции классического салата оливье из продуктов из немецкого супермаркета, а OBOZ.UA сравнил эту цену с украинскими реалиями.

Почему в Германии сложно приготовить оливье

Автор видео отмечает, что местные жители не готовят оливье, ведь в немецкой кухне есть культовый национальный аналог – картофельный салат (Kartoffelsalat). Он более легкий – классический рецепт не содержит мяса и яиц и поэтому лучше подходит к немецким колбаскам.

Главной проблемой, с которой сталкиваются украинские хозяйки в Германии, блогерша называет нехватку привычных ингредиентов. В частности, признается Людмила, за четыре года она так и не смогла найти в Германии вкусной вареной колбасы типа "Ликарской". Поэтому ей пришлось адаптировать рецепт — она готовит салат с качественными сосисками. Похожая ситуация и с майонезом – немецкий вариант из супермаркетов часто не подходит по вкусу, поэтому заправку приходится готовить самостоятельно.

Стоимость продуктов в Германии

Для расчета блогерша взяла стандартный набор продуктов и пересчитала евро в гривны по актуальному курсу (около 52 грн за евро). В стоимость также были включены расходы на электроэнергию для варки овощей и работы блендера, и в результате получилось:

4 небольшие картофелины (около 330 г) – 0,33 евро (17 грн);

2 морковки – 0,16 евро (8 грн);

4 куриных яйца – 1,00 евро (52 грн);

луковица – 0,09 евро (4,5 грн);

немецкие сосиски (акционная упаковка) – 2,00 евро (104 грн);

маринованные огурцы (половина банки) – 0,50 евро (26 грн);

зеленый горошек (половина банки) – 0,50 евро (26 грн);

домашний майонез (вместе с электроэнергией для блендера) – 0,40 евро (20 грн);

электроэнергия (для варки овощей и яиц) – 0,30 евро (16 грн).

Общая стоимость блюда: 5,30 евро (276 грн).

Цена салата в Украине

Согласно данным Минфин о средних ценах на продукты в Украине, стоимость такого же объема ингредиентов составит:

картофель – 10,38 грн (31,45 грн/кг);

яйца – 24 грн (60 грн/дес.);

морковь – 7,44 грн (49,6 грн/кг);

варёная колбаса – 105,75 грн (470 грн/кг);

лук – 1,14 грн (25,3 грн/кг);

майонез – 33,63 грн (67,25 грн/300 г);

зеленый горошек – 17,45 грн (53 грн/410 г);

маринованные огурцы – 59,7 грн (119,4 грн/500 г).

Таким образом, стоимость аналогичной массы салата составит практически столько же, сколько и в Германии – 259,49 грн. Причем эта сумма не включает расходы на электроэнергию, которые учитывала Людмила Русина.

Как уже сообщал OBOZ.UA, другой блогер сравнил цены в АТБ и Lidl и обнаружил, что, несмотря на разницу в зарплатах в Германии и Украине, стоимость продуктов в этих странах примерно одинакова. А некоторые овощи, красная рыба, макароны на украинских полках даже могут стоить дороже.

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