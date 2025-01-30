УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Украинец продает камень по цене квартиры в Киеве: как выглядит и чем уникальна глыба

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
2 минуты
789
В Кировоградской области продают уникальный камень в форме хлеба

Украинец из села Разумовка в Кировоградской области выставил на продажу камень из недрагоценных пород за 840 тысяч гривен. Он утверждает, что другого такого в мире не существует – глыба имеет форму хлеба.

Видео дня

Купить "уникальную" камень можно на крупнейшей украинской доске онлайн-объявлений. По словам автора, она выглядит, как "натуральная из печи хлебина, что сверху, что снизу, что сбоку". Она была найдена во время добычи янтаря в Ровенской области. Габариты камня:

  • вес – 5,2 кг;
  • размер – 10х17х21 см.
Объявление о продаже камня

"Камень в форме хлеба, созданный природой. Найден во время копа янтаря в Ровенской области. Выкопал экскаватор где-то на глубине 4-5 м. Без вмешательств, только помытый проточной водой. Подлинник. Никто не скажет, кто видел его, что это не хлеб, данный природой или от Бога!" – пишет автор.

Камень – вид сбоку
Камень – вид сверху

Автор утверждает, что демонстрировал находку экспертам, оценившим ее возраст Ледниковым периодом. Впрочем, кому именно принадлежало такое экспертное мнение, он не указал.

Вес камня.

"Такого чуда природы нет нигде в мире! Это какой-то дар Божий! Самый прекрасный, очень редкий экспонат, кому-то в коллекцию или музей. Реальная находка!" – уверяет владелец "каменного хлеба".

Другая уникальность такого камня – его цена, зашкаливающая даже как для коллекционной вещи. К примеру, за 840 тыс. гривен (около 20 тыс. долларов по курсу на 30 января) можно купить 1-комнатную квартиру в новостройке в Киеве.

Что выбрать – камень в форме каравая хлеба или квартиру

Кроме того, за такую стоимость можно выбрать автомобиль 2025 года выпуска из салона. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что до 20 тыс. долларов можно купить Renault Taliant в Луцке, Skoda Fabia в Ивано-Франковске или Виннице, SEAT Ibiza во Львове.

Автомобили по цене камня из Кировоградщины.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на аукционе в Нью-Йорке выставили на продажу мраморную каменную табличку с десятью заповедями Божьими. Ее в течение 30 лет использовали как брусчатку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!