Украинец продает камень по цене квартиры в Киеве: как выглядит и чем уникальна глыба

Украинец из села Разумовка в Кировоградской области выставил на продажу камень из недрагоценных пород за 840 тысяч гривен. Он утверждает, что другого такого в мире не существует – глыба имеет форму хлеба.

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Купить "уникальную" камень можно на крупнейшей украинской доске онлайн-объявлений. По словам автора, она выглядит, как "натуральная из печи хлебина, что сверху, что снизу, что сбоку". Она была найдена во время добычи янтаря в Ровенской области. Габариты камня:

вес – 5,2 кг;

размер – 10х17х21 см.

"Камень в форме хлеба, созданный природой. Найден во время копа янтаря в Ровенской области. Выкопал экскаватор где-то на глубине 4-5 м. Без вмешательств, только помытый проточной водой. Подлинник. Никто не скажет, кто видел его, что это не хлеб, данный природой или от Бога!" – пишет автор.

Автор утверждает, что демонстрировал находку экспертам, оценившим ее возраст Ледниковым периодом. Впрочем, кому именно принадлежало такое экспертное мнение, он не указал.

"Такого чуда природы нет нигде в мире! Это какой-то дар Божий! Самый прекрасный, очень редкий экспонат, кому-то в коллекцию или музей. Реальная находка!" – уверяет владелец "каменного хлеба".

Другая уникальность такого камня – его цена, зашкаливающая даже как для коллекционной вещи. К примеру, за 840 тыс. гривен (около 20 тыс. долларов по курсу на 30 января) можно купить 1-комнатную квартиру в новостройке в Киеве.

Кроме того, за такую стоимость можно выбрать автомобиль 2025 года выпуска из салона. Собственный анализ OBOZ.UA показал, что до 20 тыс. долларов можно купить Renault Taliant в Луцке, Skoda Fabia в Ивано-Франковске или Виннице, SEAT Ibiza во Львове.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что на аукционе в Нью-Йорке выставили на продажу мраморную каменную табличку с десятью заповедями Божьими. Ее в течение 30 лет использовали как брусчатку.

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