Украина займет место РФ: какие украинские товары захватят ЕС
То, что Европейский Союз (ЕС) закрыл свой рынок для товаров из России, создает новые возможности для украинских производителей, которые могут заполнить его необходимыми готовыми изделиями или сырьем. В частности, наиболее перспективными направлениями для экспорта являются сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и металлургия.
Об этом идет речь в июльском Инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), эксперты которого проанализировали тенденции развития европейских потребителей. Они подчеркнули, что из-за своего географического расположения и климатических особенностей стран ЕС обуславливают высокую их зависимость от импорта сельскохозяйственной, текстильной и деревообрабатывающей продукции. К таким товарам относятся:
- женьшень;
- кокосовое масло;
- рыба;
- специи;
- орехи.
Они ссылаются на то, что ЕС ориентируется на геополитически близкие страны, к которым принадлежит Украина. "Достаточно быстрый отказ ЕС от российских товаров свидетельствует о значительном потенциале для переориентации торговых потоков", – отмечают аналитики.
Перспективными направлениями увеличения присутствия украинских производителей на европейском рынке могут быть замещение агропродукции, экспорт продукции добывающей промышленности и металлургии. Также значительно пространство для производителей технологических товаров, в частности продукции ВПК, учитывая рост оборонных расходов во многих странах ЕС", – уверены в Нацбанке.
Кроме того, ЕС также в значительной степени зависит от импорта лекарственных препаратов и ингредиентов в них (АФИ), главными поставщиками которых являются Индия и Китай. Обе страны являются мировыми лидерами по производству фармакологической продукции.
"В то же время наличие в ЕС развитого фармакологического сектора не гарантирует взаимозаменяемости европейских и импортных АФИ с учетом специализации компаний и двукратной средней разницы в ценах экспорта за пределы ЕС и импорта из стран вне ЕС. Украина за последние шесть лет спорадически экспортировала отдельные АФИ в ЕС и, учитывая значительные фармакологические мощности, облагает перспективами расширения поставок при условии получения "фармацевтического безвиза", – указывают аналитики.
В украинскую медицинскую продукцию, которая может заинтересовать Евросоюз, в НБУ отнесли промежуточные продукты и генерические препараты из критического перечня лекарственных средств ЕС:
- антибиотики;
- тромболитик ;
- инсулин;
- жаропонижающие;
- средства для обезболивания.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что согласно данным Министерства экономики, в апреле Украина достигла рекордного уровня экспорта за весь период полномасштабного вторжения РФ и превысила довоенные показатели. Всего в этом месяце за границу было продано более 13 млн. тонн товаров совокупной стоимостью $3,3 млрд.
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