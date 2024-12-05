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Украина вместо России на энергорынке ЕС: чем можем заменить газ из РФ

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
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Украинский биометан может вытеснить российских газ из Европы

Украина может заменить Россию на европейском энергетическом рынке, поскольку имеет потенциал для развития возобновляемой энергетики. Вместо ископаемого топлива из РФ страны Европейского Союза в перспективе могут использовать украинский биометан.

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Об этом, как сообщили в Министерстве энергетики, замминистра Николай Колесник заявил Ukrainian Energy Security Dialogue. Главными темами панельного роли были декарбонизация энергетики, перспективы развития возобновляемых источников энергии, распределенной генерации и индустриальных систем скопления энергии.

"Украинский биометан в перспективе может вытеснить российский газ с рынка Европейского Союза", - сказал Колесник.

Замминистра напомнил, что Украина интегрируется в Евросоюз, поэтому находится "в парадигме развития возобновляемой энергетики, альтернативных источников энергии". Именно этот вопрос является одним из ключевых требований ЕС.

В ходе дискуссии представитель Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Йоланда Гарсия Мескита напомнила, что Украина уже стала частью европейского энергосообщества и движется к евроинтеграции. Она заверила, что ЕС продолжит помогать Украине в гармонизации законодательства по природным газам, поскольку важно для экспорта в частности биометана. Йоланда Гарсия Мескита признала огромный потенциал украинского биогаза и предположила, что в будущем он сможет вытеснить природный газ и уменьшить зависимость от него.

Николай Колесник также подчеркнул, что у Украины есть потенциал в ветро- и солнечной генерации, геотермальных технологиях. Поэтому Минэнерго работает над формированием паспортов энергонезависимости регионов, учитывающих локальную составляющую, особенности каждой области для дальнейшего развития возобновляемой энергетики и внедрения распределенной генерации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае в Украине было урегулировано законодательство, которое позволит наладить трубопроводный экспорт биометана. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о таможенном контроле и оформлении биометана, что позволит оформлять альтернативное топливо на таможне так же, как природный газ.

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