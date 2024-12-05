Украина вместо России на энергорынке ЕС: чем можем заменить газ из РФ

Украина может заменить Россию на европейском энергетическом рынке, поскольку имеет потенциал для развития возобновляемой энергетики. Вместо ископаемого топлива из РФ страны Европейского Союза в перспективе могут использовать украинский биометан.

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Об этом, как сообщили в Министерстве энергетики, замминистра Николай Колесник заявил Ukrainian Energy Security Dialogue. Главными темами панельного роли были декарбонизация энергетики, перспективы развития возобновляемых источников энергии, распределенной генерации и индустриальных систем скопления энергии.

"Украинский биометан в перспективе может вытеснить российский газ с рынка Европейского Союза", - сказал Колесник.

Замминистра напомнил, что Украина интегрируется в Евросоюз, поэтому находится "в парадигме развития возобновляемой энергетики, альтернативных источников энергии". Именно этот вопрос является одним из ключевых требований ЕС.

В ходе дискуссии представитель Генерального директората по вопросам энергетики Европейской Комиссии Йоланда Гарсия Мескита напомнила, что Украина уже стала частью европейского энергосообщества и движется к евроинтеграции. Она заверила, что ЕС продолжит помогать Украине в гармонизации законодательства по природным газам, поскольку важно для экспорта в частности биометана. Йоланда Гарсия Мескита признала огромный потенциал украинского биогаза и предположила, что в будущем он сможет вытеснить природный газ и уменьшить зависимость от него.

Николай Колесник также подчеркнул, что у Украины есть потенциал в ветро- и солнечной генерации, геотермальных технологиях. Поэтому Минэнерго работает над формированием паспортов энергонезависимости регионов, учитывающих локальную составляющую, особенности каждой области для дальнейшего развития возобновляемой энергетики и внедрения распределенной генерации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в мае в Украине было урегулировано законодательство, которое позволит наладить трубопроводный экспорт биометана. Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о таможенном контроле и оформлении биометана, что позволит оформлять альтернативное топливо на таможне так же, как природный газ.

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