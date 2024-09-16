Блог | Украина станет местом для жизни только тогда, когда частная собственность будет священной и неприкосновенной
Очередное прокурорское перераспределение собственности.
( История Александра Соколовского, где прокурор выдумывает и ведет дело, с обысками, санкциями, угрозами ареста, подозрениями, залогами и всеми остальными необходимыми следственными действиями, во время войны, при "висящих" и не расследованных более 500 других производствах).
Украина станет местом для жизни только тогда, когда частная собственность будет священной и неприкосновенной.
Основное условие неприкосновенности – УКРАИНА ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.
Только верховенство права - гарантирует право частной собственности.
Все внесудебные действия правоохранительных органов направлены на перераспределение собственности – убивают будущее Украины.
Все тридцать лет независимости украинские политические и бизнес-элиты, стараются держать, хоронить заработанное на мероприятии. Так надежнее. Правительства даже условных: Болгарии, Эстонии, Польши, Чехии или Латвии - точно гарантируют неприкосновенность права собственности.
В родной Украине безопаснее быть иностранцем.
Если Украина не станет самым безопасным и защищенным местом владения собственностью – Украина не станет местом для жизни.
Ну какое место для жизни, когда прокурор, милиционер или другой чиновник могут прийти и подвергнуть сомнению владение имуществом, собственностью.
А вы как думаете?