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Игорь Гуменной
Игорь Гуменной
Бизнесмен

Блог | Украина станет местом для жизни только тогда, когда частная собственность будет священной и неприкосновенной

Украина станет местом для жизни только тогда, когда частная собственность будет священной и неприкосновенной

Очередное прокурорское перераспределение собственности.

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( История Александра Соколовского, где прокурор выдумывает и ведет дело, с обысками, санкциями, угрозами ареста, подозрениями, залогами и всеми остальными необходимыми следственными действиями, во время войны, при "висящих" и не расследованных более 500 других производствах).

Украина станет местом для жизни только тогда, когда частная собственность будет священной и неприкосновенной.

Основное условие неприкосновенности – УКРАИНА ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО.

Только верховенство права - гарантирует право частной собственности.

Все внесудебные действия правоохранительных органов направлены на перераспределение собственности – убивают будущее Украины.

Все тридцать лет независимости украинские политические и бизнес-элиты, стараются держать, хоронить заработанное на мероприятии. Так надежнее. Правительства даже условных: Болгарии, Эстонии, Польши, Чехии или Латвии - точно гарантируют неприкосновенность права собственности.

В родной Украине безопаснее быть иностранцем.

Если Украина не станет самым безопасным и защищенным местом владения собственностью – Украина не станет местом для жизни.

Ну какое место для жизни, когда прокурор, милиционер или другой чиновник могут прийти и подвергнуть сомнению владение имуществом, собственностью.

А вы как думаете?

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