Украина среди худших: мобильный интернет в стране – один из самых медленных в мире

Скорость мобильного интернета в Украине – одна из самых низких в мире. В соответствующем рейтинге она заняла 93 место среди 109 стран – рядом с Нигерией и Перу.

Видео дня

Об этом сообщает владелец сервиса для проверки скорости интернета Speedtest – компания Ookla. По ее данным, средняя скорость скачивания через мобильный интернет в Украине составляет 21,24 Мбит/с, что примерно в 2,5 раза ниже усредненного по миру показателя.

Лидером же рейтинга стал Катар, где скорость скачивания составляет 334,63 Мбит/с. В топ-5 также вошли:

ОАЭ – 323,61 Мбит/с;

Кувейт – 226,56 Мбит/с;

Норвегия – 145,19 Мбит/с;

Дания – 144,93 Мбит/с.

В самом низу списка расположена Куба. Здесь скорость скачивания составляет всего 4,02 Мбит/с.

А вот со стационарным интернетом дела у Украины значительно лучше – 70 место среди 159, что, кстати, не намного хуже Италии, которая оказалась на 68 месте. Скорость загрузки через стационарный интернет в Украине составляет 80,2 Мбит/с.

Для абонентов "Киевстара", lifecell и Vodafone изменится время доступа к интернету во время отключений света

В то же время, украинских мобильных операторов обязали обеспечивать 10 часов работы сети без света. Раньше это время составляло 4 часа. Соответствующее решение принял Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.

Кроме того, до 1 октября 2024 года не менее 60% базовых станций операторов должны быть обеспечены автономным резервным питанием, которое обеспечивало указанный период автономного действия. А до конца января 2025 года его должны иметь 100% базовых станций.

"Обеспечение бесперебойного энергопитания базовых станций мобильной связи предусмотрено Планом первоочередных мер по стабилизации жизнеобеспечения населения на территориях, где ведутся боевые действия", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, быть на связи даже во время блэкаутов можно. В частности, используя оптоволоконную технологию xPON.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!