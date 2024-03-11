Украина потеряла 211 млн из-за невыгодных газовых соглашений: в организации схемы подозревают двух должностных лиц

В Украине сообщили о подозрении 2 лицам в злоупотреблениях, нанесших 211 млн грн ущерба "Укргазвидобуванню". Один из подозреваемых уже не является сотрудником компании, а второй – действующее должностное лицо.

Так, в период 2019-2020 годов компания по результатам проведенного конкурса заключила с частным обществом договор о предоставлении услуг по повышению добычи природного газа на месторождениях общества. Об этом пишут в пресс-службе САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура)

По условиям договора, частная компания должна осуществлять базовую и повышенную добычу "голубого топлива". Стоимость базовой добычи 1 куб. м газа должна быть в 3-4 раза ниже стоимости повышенной добычи, а объем – фиксированным.

Однако выяснилось, что должностные лица "Укргазвидобування" внесли изменения в конкурсную документацию, снизив норму базовой добычи природного газа на 750 млн куб. м за 15 лет потенциального действия договора и прибавив новое условие. Так, расчет помесячных показателей базовой добычи в течение срока действия договора должен опираться на объемы такой добычи обществом в течение 2020 года, которые должностные лица его работникам запретили повышать.

Эти действия привели к необоснованному и искусственному росту доли газа повышенной добычи, за которую "Укргазвидобування" должна рассчитываться по более высокому тарифу. В результате с октября 2020 года (когда месторождения были переданы в управление подрядчику) до ноября 2023 года компании был нанесен ущерб на сумму 211 млн грн.

"11 марта 2024 года при процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении двум участникам преступной схемы – действующему и бывшему должностному лицу государственного предприятия, реализация которой при заключении и выполнении договора по повышению добычи природного газа между АО "Укргазвидобування" и частной иностранной компанией нанесла ущерба на сумму 211 млн грн", – говорится в сообщении.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, сотрудник Белгород-Днестровского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (Одесская область) будет судить за помощь уклоняющимся. Следствие установило, что подозреваемый "отмазывал" граждан от мобилизации за деньги.

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