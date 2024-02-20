Украина построила 10 ГВт возобновляемой энергетики благодаря зеленому тарифу – гострейдер ЭКУ

Действие зеленого тарифа для стимулирования строительства электростанций возобновляемой энергетики позволило привлечь Украине большой объем инвестиций в это направление, что позволило иметь к началу российского вторжения почти 10 ГВт мощности зеленой генерации.

Об этом заявил руководитель направления зеленой энергетики госкомпании "Энергетическая компания Украины" Илья Притула.

"Зеленый тариф когда-то был очень мощным механизмом, который позволил как магнитом приманить инвестиции в Украину, в т.ч. иностранные", – сказал Притула.

По его словам, поддержка отрасли ВИЭ со стороны государства помогла к началу 2022 года иметь почти 10 ГВт мощностей генерации ВИЭ.

В то же время, он напомнил, что сектор зеленой энергетики переживает тяжелые времена из-за задолженности государственного "Гарантированного покупателя" за уже произведенную электроэнергию. В этих обстоятельствах, по мнению представителя ЭКУ, часть производителей переходит работать в рыночные условия.

"Не следует забывать, что механизм зеленого тарифа ограничен во времени и уже в 2030 году он перестанет существовать. Так что выход (всей отрасли ВИЭ – ред.) на свободный рынок это лишь вопрос времени", – отметил Притула.

Как сообщалось, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тинный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.