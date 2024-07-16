В Украине продадут квадроциклы и контрабандные смартфоны коллаборанта Медведчука: фото и цены

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выставило на продажу арестованные квадроциклы коллаборанта Виктора Медведчука и контрабандную электронику, в том числе смартфоны и планшеты, на платформе Prozorro.Продажи. Покупка этих активов принесет государству значительные финансовые поступления и будет способствовать развитию экономики.

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Об этом сообщила АРМА. Недавно на платформе Prozorro. Продажи появились лоты, вызвавшие большой интерес.

Среди них – квадроциклы и багги, принадлежащие государственному изменнику Виктору Медведчуку, а также контрабандные смартфоны и другая электроника. Вот их стартовые цены:

багги CAN AM Traxter Defender Max XT HD10 : 735 063 грн;

: 735 063 грн; квадроцикл Traxter Max : 154 409 грн;

: 154 409 грн; квадроцикл Traxter Max: 161 637 грн.

Все желающие могут принять участие в электронном аукционе на платформе Prozorro.Продажи и сразиться за возможность стать владельцем этого имущества. Приобретение этих активов не только удовлетворит потребность в мощной технике, но и принесет пользу государству, способствуя его развитию.

Помимо квадроциклов АРМА выставило на продажу вторую и третью части партии электронных устройств, которые злоумышленники пытались ввезти как контрабанду. Ранее была продана компьютерная техника из этой партии на сумму 11,6 млн грн.

В этот раз на продажу выставлено два лота. А именно:

лот со стартовой ценой 1 763 932 грн;

лот со стартовой ценой 8 251 756 грн;

Эти лоты включают в себя смартфоны, беспроводные наушники и планшеты известных брендов. Независимо от конечной суммы продажи государство получит более 12 млн грн таможенных платежей.

Каждый желающий принять участие в аукционе может сделать это через платформу Prozorro.Продажи. Процесс прозрачный и открытый для всех граждан. Участвовать могут как частные лица, так и организации, ищущие выгодные приобретения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине передали движимое имущество паркового комплекса "Межигорье" в управление государственному парку-памятнику, завершив этим процесс передачи активов, арестованных в рамках уголовного производства по экс-президенту Януковича. Эти активы будут использоваться для благоустройства парка, а поступления от его деятельности будут пополнять государственную казну.

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