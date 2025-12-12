Украина изменила правила закупок для армии: что нового

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже предоставил Министерству обороны ориентировочную потребность закупок на 2026 год. Таким образом, закупочные процессы для армии на следующий год начались заранее – сейчас Минобороны проводит рыночные консультации, анализирует предложения и оценивает способности украинских производителей.

После завершения указанной работы будут заключены соответствующие контракты. Как отметил министр обороны Денис Шмыгаль, это впервые, когда в Украине закупочные процессы для армии начаты заранее, и "это качественно новый подход к планированию оборонных закупок".

"Для воинов это означает своевременное обеспечение. Для производителей – возможность планирования. Создаем надежный фундамент обороны Украины в 2026 году", – заявил Денис Шмыгаль.

В частности, контрактированием на следующий год занимается "Агентство оборонных закупок". Причем параллельно действуют действующие трехлетние соглашения, охватывающие поставки в 2026 году, а также контракты с отгрузкой вооружения и техники, которые были заключены ранее.

"Возможность заблаговременного начала закупочного цикла на следующий год – это совместная работа Минобороны, Генштаба и Агентства. Для войска это четкий сигнал о том, что обеспечение будет своевременным и непрерывным. Для рынка – возможность прогнозировать свою загрузку и планировать производство", – отметил директор АОЗ Арсен Жумадилов.

Как сообщал OBOZ.UA, все контракты на 2026 год по пищевому обеспечению войск уже заключены. В ведомстве отмечают, что особенно будет усилен контроль качества продуктов питания. А до конца декабря планируется подписать более 80% контрактов на обеспечение ВСУ вещевым имуществом, причем уже 13-14 декабря состоятся соответствующие тендеры.

