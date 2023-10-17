Украина готовит "алмазные" санкции против России: опубликован черный список компаний

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции сразу шесть российских компаний из алмазной сферы. Это фирмы, которые производят и поставляют оборудование для добычи и обработки драгоценных камней.

Об этом сообщили в НАПК. Агентство уже направило в Службу безопасности (СБУ) Украины предложения по применению санкций против таких шести компаний:

ПО "Кристалл"

Предприятие специализируется на огранке алмазов. Компания является одним из крупнейших производителей бриллиантов в России. За первое полугодие 2023 года компания импортировала товаров, в том числе оборудование для обработки алмазов и комплектующих к нему, на общую сумму более 600 тыс. долл.

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АО "ИЦ "Буревестник"

Это один из крупнейших в мире производителей рентгенолюминесцентных сепараторов для алмазодобывающей промышленности. Разрабатывает и производит оборудование для российского алмазного гиганта "Алроса".

За первое полугодие 2023 года "Буревестник" импортировал товаров на общую сумму более 500 тыс. долл. Продукция предприятия используется на алмазодобывающих предприятиях не только в самой России, но также в Анголе, ЮАР, Лесото и Зимбабве.

АО "Светлана-рентген"

Предприятие специализируется на разработке и производстве рентгеновских трубок. Сотрудничает с "Буревестником". Например, в начале 2022 года продукция АО "Светлана-рентген" на 60 тыс. долл. была экспортирована через АО "Буревестник" в ЮАР. Товар получила аффилированная компания BVSA (PTY) LTD. За первые полгода 2023-го "Светлана-рентген" экспортировала из России товаров более чем на 4,3 млн. долл., а импортировала – на сумму более 80 тыс. долл.

АО "Завод бурового оборудования"

Завод разработал в интересах "Алросы" уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку ZBO U7ex. За первое полугодие 2023 года компания импортировала в РФ товаров более чем на 850 тыс. долл.

ОАО "Виогем"

Это один из крупнейших комплексных профильных институтов горной отрасли в СНГ. Предприятие разработало универсальную буровую установку УБД-8, предназначенную для подземного и наземного бурения различных видов скважин, которая используется на горнодобывающих предприятиях, в частности, "Алроса".

ООО "Конструкторское бюро электрометрии"

Компания занимается разработкой и созданием геофизической аппаратуры. В начале 2022 года снабжала измерители удельного электрического сопротивления почвы для компании Alrosa (Zimbabwe) Limited – "дочки" "Алросы" в Зимбабве.

Как отметили в НАПК, эти компании не находятся под санкциями Украины и стран санкционной коалиции. А потому они до сих пор свободно импортируют оборудование и другие необходимые компоненты из других государств, таких как Китай, США, Израиль, Бельгия, Индия и т.д.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее НАПК исключило одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов из списка международных спонсоров войны. Индийская компания Shree Ramkrishna Exports (SRK) отказалась закупать алмазы у РФ в обход санкций.

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