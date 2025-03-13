Украина будет полгода кормить десятки тысяч сирийцев: какой продукт отправили

Сирия получит очередную партию муки из Украины, которую отправила в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Grain from Ukraine. В ближайшие недели страна, приходящая в себя от диктатуры Асадов, получит 3850 тонн гуманитарной муки.

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Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль. Муку безвозмездно получат сирийские пекарни.

"Украина продолжает поддерживать сирийский народ. Еще одна партия гуманитарной помощи поступила в Сирию. Совместно с Всемирной продовольственной программой ООН мука будет распределена между местными пекарнями. В общей сложности украинской муки хватит, чтобы кормить почти 60 тысяч человек в течение полугода", –- отметил Виталий Коваль.

Также министр отметил, что ранее Украина доставила 500 тонн пшеничной муки для 33 250 сирийских семей. "Тогда лично посетил Сирию и пообщался с министром по вопросам сельского хозяйства о их дальнейших потребностях", – добавил Виталий Коваль.

В январе была определена стратегия масштабирования программы Grain from Ukraine и ее развития в формате Food from Ukraine. Основная цель – не только гуманитарная помощь, но и поддержка украинских агропроизводителей путем открытия новых рынков сбыта. Среди ключевых направлений экспорта:

Мозамбик – около 416 тонн растительного масла поставлено в начале февраля;

– около поставлено в начале февраля; Джибути – в конце января – 73,4 тонны растительного масла и 970,5 тонны муки;

– в конце января – и Танзания – 453 тонны подсолнечного масла.

Инициатива реализуется при финансовой поддержке международных партнеров, что позволяет закупать продукцию непосредственно у отечественных агропроизводителей. Такой подход не только помогает странам, страдающим от голода, но и способствует развитию украинского сельского хозяйства.

Украина, несмотря на сложную ситуацию из-за войны, продолжает играть ключевую роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности. Программа Grain from Ukraine не только помогает преодолеть голод в наиболее пострадавших странах, но и поддерживает экономику Украины, стимулируя агропроизводителей к развитию.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за 1,5 года работы морского коридора было транспортировано уже 100 млн тонн грузов в 53 страны Азии, Африки, Европы и Америки. Таким образом, результаты работы морского зернового коридора ощущает не только Украина, но и все страны, получающие наше продовольствие.

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