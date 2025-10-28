Уклонистов больше не повезут: "Укртрансбезопасность" заблокировала 19 перевозчиков. Список

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ, Укртрансбезопасность) сообщила об отключении от Единой комплексной информационной системы (ЕКИС) 19 перевозчиков, причастных к схемам выезда мужчин призывного возраста под видом водителей за границу. Отмечается, что такие схемы – это теневой бизнес, который наживается на незаконной деятельности.

О решении говорится в сообщении ГСБТ. По решению комиссии по вопросам прекращения доступа лицензиатов к ЕКИС, временно заблокированы на три месяца:

ТОВ "НВО "ПРОМИНВЕСТСЕРВИС"

ФЛП Чопей Виталий Витальевич

ФЛП Тоненчук Петр Викторович

ФЛП Хохотва Михаил Владимирович

ФЛП Шевчук Вячеслав Николаевич

ФЛП Шкепу Иван Иванович

ФЛП Кирияк Андрей Васильевич

ФЛП Цыганчук Дмитрий Васильевич

ФЛП Короп Юрий Иванович

ФЛП Кирилюк Григорий Васильевич

ФЛП Головко Максим Анатольевич

ФЛП Безушка Эрик Леонович

ФЛП Руденко-Кукурян Александр Владимирович

ФЛП Лакуста Виталий Иванович

ФЛП Гретчин Сергей Михайлович

ФЛП Гора Игорь Игоревич

ФЛП Заглада Сергей Иванович

ФЛП Федоришин Даниэль Владимирович

ФЛП Холопцов Андрей Николаеви

Соответствующий документ появился на сайте ГСБТ. Речь идет об указе от 27 октября 2025 года (№ 1813).

"Указанные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", – заявили в ведомстве.

Там также указали, что основанием для санкций стали проверки и материалы Государственной пограничной службы Украины. Они и подтвердили теневую деятельность лицензиатов.

Всего от ЕКИС уже отключено 460 перевозчиков. Они, как отмечает "Укртрансбезопасность" злоупотребляли полномочиями или нарушали нормы действующего законодательства.

"Такие действия – это не просто борьба с отдельными злоумышленниками. Это четкий сигнал всему рынку, что недобросовестный бизнес не будет иметь шансов работать вне закона. Мы реагируем оперативно, в правовом поле, и во взаимодействии с нашими партнерами – Госпогранслужбой и другими правоохранительными органами", – отметил председатель "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.

Он подчеркнул, что "обновленная ГСБТ работает открыто, системно и динамично" – ведомство внедряет современные цифровые инструменты контроля и прозрачные механизмы лицензирования. А конструктивное взаимодействие с правоохранительными структурами позволяет предотвращать масштабные нарушения и повышает доверие к государственному контролю в транспортной сфере.

