Уклонистов больше не повезут: "Укртрансбезопасность" заблокировала 19 перевозчиков. Список

Ксения Капустинская
Разоблачение незаконного пересечения границы с помощью перевозчиков. Иллюстрация

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ, Укртрансбезопасность) сообщила об отключении от Единой комплексной информационной системы (ЕКИС) 19 перевозчиков, причастных к схемам выезда мужчин призывного возраста под видом водителей за границу. Отмечается, что такие схемы – это теневой бизнес, который наживается на незаконной деятельности. 

О решении говорится в сообщении ГСБТ. По решению комиссии по вопросам прекращения доступа лицензиатов к ЕКИС, временно заблокированы на три месяца:

  • ТОВ "НВО "ПРОМИНВЕСТСЕРВИС"
  • ФЛП Чопей Виталий Витальевич
  • ФЛП Тоненчук Петр Викторович
  • ФЛП Хохотва Михаил Владимирович
  • ФЛП Шевчук Вячеслав Николаевич
  • ФЛП Шкепу Иван Иванович
  • ФЛП Кирияк Андрей Васильевич
  • ФЛП Цыганчук Дмитрий Васильевич
  • ФЛП Короп Юрий Иванович
  • ФЛП Кирилюк Григорий Васильевич
  • ФЛП Головко Максим Анатольевич
  • ФЛП Безушка Эрик Леонович
  • ФЛП Руденко-Кукурян Александр Владимирович
  • ФЛП Лакуста Виталий Иванович
  • ФЛП Гретчин Сергей Михайлович
  • ФЛП Гора Игорь Игоревич
  • ФЛП Заглада Сергей Иванович
  • ФЛП Федоришин Даниэль Владимирович
  • ФЛП Холопцов Андрей Николаеви

Соответствующий документ появился на сайте ГСБТ. Речь идет об указе от 27 октября 2025 года (№ 1813).

Указ Укртрансбезопасности № 1813 от 27.10.2025

"Указанные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", – заявили в ведомстве.

Там также указали, что основанием для санкций стали проверки и материалы Государственной пограничной службы Украины. Они и подтвердили теневую деятельность лицензиатов.

Всего от ЕКИС уже отключено 460 перевозчиков. Они, как отмечает "Укртрансбезопасность" злоупотребляли полномочиями или нарушали нормы действующего законодательства.

"Такие действия – это не просто борьба с отдельными злоумышленниками. Это четкий сигнал всему рынку, что недобросовестный бизнес не будет иметь шансов работать вне закона. Мы реагируем оперативно, в правовом поле, и во взаимодействии с нашими партнерами – Госпогранслужбой и другими правоохранительными органами", – отметил председатель "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.

Он подчеркнул, что "обновленная ГСБТ работает открыто, системно и динамично" – ведомство внедряет современные цифровые инструменты контроля и прозрачные механизмы лицензирования. А конструктивное взаимодействие с правоохранительными структурами позволяет предотвращать масштабные нарушения и повышает доверие к государственному контролю в транспортной сфере.

