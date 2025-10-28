Уклонистов больше не повезут: "Укртрансбезопасность" заблокировала 19 перевозчиков. Список
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ, Укртрансбезопасность) сообщила об отключении от Единой комплексной информационной системы (ЕКИС) 19 перевозчиков, причастных к схемам выезда мужчин призывного возраста под видом водителей за границу. Отмечается, что такие схемы – это теневой бизнес, который наживается на незаконной деятельности.
О решении говорится в сообщении ГСБТ. По решению комиссии по вопросам прекращения доступа лицензиатов к ЕКИС, временно заблокированы на три месяца:
- ТОВ "НВО "ПРОМИНВЕСТСЕРВИС"
- ФЛП Чопей Виталий Витальевич
- ФЛП Тоненчук Петр Викторович
- ФЛП Хохотва Михаил Владимирович
- ФЛП Шевчук Вячеслав Николаевич
- ФЛП Шкепу Иван Иванович
- ФЛП Кирияк Андрей Васильевич
- ФЛП Цыганчук Дмитрий Васильевич
- ФЛП Короп Юрий Иванович
- ФЛП Кирилюк Григорий Васильевич
- ФЛП Головко Максим Анатольевич
- ФЛП Безушка Эрик Леонович
- ФЛП Руденко-Кукурян Александр Владимирович
- ФЛП Лакуста Виталий Иванович
- ФЛП Гретчин Сергей Михайлович
- ФЛП Гора Игорь Игоревич
- ФЛП Заглада Сергей Иванович
- ФЛП Федоришин Даниэль Владимирович
- ФЛП Холопцов Андрей Николаеви
Соответствующий документ появился на сайте ГСБТ. Речь идет об указе от 27 октября 2025 года (№ 1813).
"Указанные перевозчики во время военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", – заявили в ведомстве.
Там также указали, что основанием для санкций стали проверки и материалы Государственной пограничной службы Украины. Они и подтвердили теневую деятельность лицензиатов.
Всего от ЕКИС уже отключено 460 перевозчиков. Они, как отмечает "Укртрансбезопасность" злоупотребляли полномочиями или нарушали нормы действующего законодательства.
"Такие действия – это не просто борьба с отдельными злоумышленниками. Это четкий сигнал всему рынку, что недобросовестный бизнес не будет иметь шансов работать вне закона. Мы реагируем оперативно, в правовом поле, и во взаимодействии с нашими партнерами – Госпогранслужбой и другими правоохранительными органами", – отметил председатель "Укртрансбезопасности" Никита Лагунин.
Он подчеркнул, что "обновленная ГСБТ работает открыто, системно и динамично" – ведомство внедряет современные цифровые инструменты контроля и прозрачные механизмы лицензирования. А конструктивное взаимодействие с правоохранительными структурами позволяет предотвращать масштабные нарушения и повышает доверие к государственному контролю в транспортной сфере.
