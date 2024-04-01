России придется урезать экспорт дизеля: атаки дронов на НПЗ бьют по доходам Кремля – Bloomberg

В апреле экспорт российского дизельного топлива по морю значительно сократится из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России. По данным аналитической компании Kpler, общая загрузка дизельного топлива в портах Черного и Балтийского морей уменьшится примерно до 2,29 млн тонн, что на 21% меньше, чем в марте. Т.к. экспорт продукции нефтепереработки является одним из основных бюджетных доноров в РФ, это уменьшит заработки Кремля, которые позволяют финансировать войду в Украине.

По данным аналитиков Bloomberg, Россия уже уменьшает поставки дизельного топлива по морю из-за спада темпов переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах, из-за постоянных атак беспилотников. Сезонные ремонтные работы на российских НПЗ также усугубляют ситуацию, снижая пропускную способность и оказывая давление на дизельные потоки в стране.

Как отмечают эксперты, РФ пока не планирует вводить запрет на экспорт дизеля. Однако неизвестно, удастся ли правительству России придерживаться этой тактики, если удары по НПЗ продолжатся.

Напомним, что с 1 марта Россия ввела запрет на экспорт бензина – менее чем через полгода после отмены предыдущих ограничений. Причиной стал дефицит горючего на внутреннем рынке из-за постоянных атак на НПЗ.

Удары беспилотников по российским НПЗ

В марте были атакованы такие объекты, как Рязанский НПЗ "Роснефть" и завод "Лукойла" в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву. На заводах повреждены установки первичной переработки нефти, сколько будет продолжаться ремонт, неизвестно. Также были атакованы Славянский НПЗ в Краснодарском крае, Сызранский и Куйбышевский НПЗ Самарской области.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам в России оказали существенное влияние на экспорт дизельного топлива, что может иметь дальнейшие последствия для экономики и энергетической безопасности страны агрессора. Однако все российские НПЗ – законные военные цели. И их поражение может вызвать логистическую задержку и сдержать атаки агрессора на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Куйбышевский НПЗ "Роснефти" (КНПЗ) после пожара вынужденно остановил обе установки первичной переработки нефти. Да, он полностью прекратил производство, сообщили в четверг два источника в отрасли.

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