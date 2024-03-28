Крупный российский НПЗ прекратил работу после атаки БПЛА: что известно

Куйбышевский НПЗ "Роснефти" (КНПЗ) вынужденно остановил после пожара обе установки первичной переработки нефти. Таким образом, полностью прекратив производство, сообщили в четверг два источника в отрасли.

Возгорание на КНПЗ, возникшее в минувшую субботу из-за атаки беспилотника, повредило первичную установку. Однако затем завод был вынужден остановить и вторую установку первичной переработки нефти, сообщает Reuters.

По словам одного из источников, она не была задета при атаке, но не смогла продолжать работу, поскольку технологически связана с поврежденной первой.

По расчетам Reuters, общая производительность установок первичной переработки нефти, находящихся на аварийном простое после внешнего воздействия, по состоянию на 25 марта равнялась 124.580 тонн в сутки, что составляет 14% от суммарной мощности действующих первичных установок на НПЗ РФ.

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