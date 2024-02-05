Удары хуситов в Красном море раскалывают нефтяной рынок: какие страны больше всего пострадали

Мировой рынок нефти переходит на более локальный уровень из-за атак йеменских хуситов на корабли в Красном море. Такая ситуация подтолкнула мировых экспортеров нефти к выходу на местные рынки.

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Об этом пишет издание Bloomberg. Как говорится в материале, нападения хуситов и растущие тарифы на фрахт делают поставки нефти из ближайших регионов более привлекательными.

К началу раскола привел отказ большинства компаний от танкерного движения через Суэцкий канал.

"Теперь один торговый регион сосредоточен вокруг Атлантического бассейна и включает Северное море и Средиземное море, а другой охватывает Персидский залив, Индийский океан и Восточную Азию. Между этими регионами все еще происходит движение сырой нефти (по более длинному и дорогостоящему маршруту вокруг южной оконечности Африки), но недавние тенденции покупок указывают на разрыв связи", – сказано в статье.

Как заявляют трейдеры, в прошлом месяце некоторые нефтеперерабатывающие заводы по всей Европе отказались от закупок нефти из Басры (Ирак), но раскупают грузы из Северного моря и Гайаны. В Азии скачок спроса на нефть Мурбана, которую добывают в Абу-Даби, привел к скачку спотовых цен в середине января, а потоки нефти из Казахстана в Азию резко сократились.

В то же время, данные отслеживания судов Kpler свидетельствуют, что поставки сырой нефти из США в Азию в прошлом месяце упали более чем на треть по сравнению с декабрем.

"Фрагментация не будет постоянной, но на данный момент она затрудняет диверсификацию источников поставок нефти зависимым от импорта странам, таким как Индия и Южная Корея. Для нефтеперерабатывающих предприятий это ограничивает их гибкость в реагировании на быстро меняющуюся динамику рынка и в конечном итоге может привести к снижению прибыли", – пишут журналисты.

По данным Kpler, транзит нефтяных танкеров через Суэцкий канал в декабре снизился на 23% по сравнению с ноябрем. При этом транзит сжиженного нефтяного газа упала на 65%, а сжиженного природного газа – на 73%.

На товарных рынках больше всего пострадали потоки дизельного и реактивного топлива из Индии и Ближнего Востока в Европу, а также европейского мазута и нефти, направляющихся в Азию. Азиатские цены на нефть, сырье для нефтехимии, на прошлой неделе достигли самого высокого уровня почти за два года из-за опасений, что ее станет сложнее получать из Европы.

Последствия атак в Красном море усиливаются растущими ценами на нефть за счет более высоких транспортных расходов, побуждая нефтеперерабатывающие предприятия ориентироваться на местных поставщиков. По данным Kpler, цены на танкеры Suezmax с Ближнего Востока в Северо-Западную Европу подскочили примерно на 50% с середины декабря. Мировая эталонная нефть марки Brent за тот же период подорожала на 8%.

Между тем стоимость нефти, поставляемой в Азию из США, за три недели января выросла более чем на $2 за баррель.

Журналисты прогнозируют, что ситуация в Красном море не приведет к долгосрочному перераспределению потоков нефти. Однако и конфликт вряд ли будет остановлен в ближайшем будущем. Более того, есть риск новых сбоев, особенно после удара хуситов по танкеру, который перевозил российское топливо. Эта атака примечательна тем, что хуситы ранее дали понять, что российские и китайские корабли не будут атакованы.

"Геополитика вредна для торговли. Если бы я был покупателем, я бы был в напряжении. Это трудное время для нефтеперерабатывающих предприятий, особенно азиатских, которым необходимо быть более гибкими", – сказал директор консалтинговой компании Surrey Clean Energy Ади Имсирович.

Как сообщал OBOZ.UA, китайские официальные лица якобы обратились к Ирану с призывами сдержать нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море. В Китае заявили, что иначе Тегеран рискует нанести ущерб деловым отношениям с Пекином.

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