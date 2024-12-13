Учил зарабатывать, а сам не заплатил 70 млн грн налогов: в Украине разоблачили блогера с десятками тысяч подписчиков

Украинский блогер заработал на своих подписчиках сотни миллионов гривен, обучая торговле криптовалютой, не уплатил в бюджет более 70 миллионов гривен налогов. Источники OBOZ.UA утверждают, что речь идет об Андрее Мищенко.

Видео дня

Как сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). По его словам, у блогера есть 68 тысяч подписчиков в соцсети Instagram, которых мужчина учил, как зарабатывать.

"В отличие от своих коллег, которые, как правило, учат тому, что не умеют, Андрей смог изрядно, хоть и не так, как учил подписчиков, заработать на своей странице. уплачены хотя бы минимально причитающиеся налоги. Но где там – нельзя", – объясняет Гетманцев.

Нардеп отметил, что сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции и Государственной налоговой службы (ГНС) проверили банковские выписки по всем счетам блогера. Оказалось, что он использовал "дропы" – людей, которые за вознаграждение предоставляли ему доступ к своим банковским картам и счетам для обхода финансовых ограничений. Они не декларировали свои доходы, поэтому им доначислили 70,7 млн грн, но эта сумма не является окончательной

"Но согласитесь, надо иметь незаурядный предпринимательский талант и граничащую с "отбитостью" смелость, чтобы в войну рекламировать лакшеры-жизнь не платя ни копейки налогов", - резюмирует Данило Гетманцев.

Как утверждают источники OBOZ.UA в налоговой, именно Мищенко обязали уплатить почти 68,3 млн гривен. Учитывая, что ставка налогообложения составляет 19,5%, его совокупный доход составил более 848,44 млн грн.

Еще 2,5 млн грн доначислили его сообщнику Сергею Квитке. Также среди "дропов" обнаружили двух жителей Житомирской области.Они получали на свои банковские счета значительные суммы средств без декларирования, поэтому теперь их также привлекают к уплате налогов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бюро экономической безопасности разоблачило компанию киевского блогера-миллионера Александра Слобоженко на уклонении от уплаты 213 млн грн налогов. В целом он не задекларировал доходы более чем на 1 млрд грн

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!