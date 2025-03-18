Убытки 'Метинвеста' выросли до $1,15 млрд в 2024 году из-за остановки шахт в Покровске

В 2024 году чистый убыток компании Рината Ахметова "Метинвест" увеличился в 6 раз по сравнению с предыдущим годом – до $1,152 млрд с $194 млн в 2023 году. В то же время выручка выросла до $8 млрд с $7,4 млрд, а показатель EBITDA увеличился на 12% до $957 млн.

Видео дня

Рост убытков вызван необходимостью создать резерв под частичное обесценивание шахты Покровскугля, закрытой из-за боевых действий, и ростом затрат. Также выросли свободные денежные средства и эквиваленты – до $657 млн с $646 млн на конец 2023 года.

Об этом говорится в финансовом отчете компании.

"Вследствие высокого уровня неопределенности относительно дальнейшего развития военной ситуации в Украине, ухудшения ситуации с безопасностью в районе расположения Покровского угольного предприятия, последующей приостановки его добычи, а также неизвестные сроки возобновления деятельности, группа создала резерв под частичное обесценивание активов относительно украинского производителя коксующегося угля, который был признан в отчете о прибылях и убытках", – говорится в отчетности.

Консолидированный чистый убыток "Метинвеста" в 2023 году составил $194 млн. Но рекордный для компании остается 2022 год – тогда были зафиксированы убытки в $2,193 млрд (снижение в 11 раз), выручка упала на 11%, а показатель EBITDA – на 54%.

Напомним, с начала войны "Метинвест" направил на помощь Украине и ее гражданам 8,4 млрд. грн. Из них 4,4 млрд грн – на нужды армии, в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова.

Кроме того, компания заплатила в бюджет 20 млрд. грн. налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн. – это второй показатель в государстве.