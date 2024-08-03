Сколько украинцы заплатят за кубометр газа в августе: любой имеет право на скидку

В Украине клиенты "Нафтогаза" в августе будут платить за кубометр газа 7,96 грн. При этом в случае если заплатить за газ до 15 числа можно получить скидку в размере 1%.

Видео дня

Об этом сообщили в "Нафтогазе". Скидка будет применена автоматически в следующем расчетном месяце. Самую скидку получат потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая оплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Какой может быть скидка

Если тратить 10 кубов газа в месяц. Большинство украинцев используют газ только для подогрева пищи. В таком случае и размер платежки, и размер скидки будет несущественным. Да, за 10 кубов придется заплатить 79,6 грн (без скидки). Но если платить до 15 числа, то скидка составит всего 79 копеек.

При использовании 100 кубов газа в месяц. Если газ также используется для подогрева воды или, например, для газового генератора, объем потребления может быть значительно больше. За 100 кубов придется заплатить 796 грн (без скидки), а размер скидки составит 7,9 грн.

Если газ также используется для подогрева воды или, например, для газового генератора, объем потребления может быть значительно больше. За 100 кубов придется заплатить 796 грн (без скидки), а размер скидки составит 7,9 грн. При использовании 500 кубов газа в месяц. Украинцы, которые зимой с помощью газа отапливают свои дома, могут тратить гораздо больше газа. За 500 кубов придется заплатить 3980 грн (без скидки), а размер скидки составит 39,8 грн.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!