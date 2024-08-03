Сколько украинцы заплатят за кубометр газа в августе: любой имеет право на скидку
В Украине клиенты "Нафтогаза" в августе будут платить за кубометр газа 7,96 грн. При этом в случае если заплатить за газ до 15 числа можно получить скидку в размере 1%.
Об этом сообщили в "Нафтогазе". Скидка будет применена автоматически в следующем расчетном месяце. Самую скидку получат потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.
"Оплачивайте за потребленный газ вовремя. Каждая оплаченная вами гривна – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.
Какой может быть скидка
- Если тратить 10 кубов газа в месяц. Большинство украинцев используют газ только для подогрева пищи. В таком случае и размер платежки, и размер скидки будет несущественным. Да, за 10 кубов придется заплатить 79,6 грн (без скидки). Но если платить до 15 числа, то скидка составит всего 79 копеек.
- При использовании 100 кубов газа в месяц. Если газ также используется для подогрева воды или, например, для газового генератора, объем потребления может быть значительно больше. За 100 кубов придется заплатить 796 грн (без скидки), а размер скидки составит 7,9 грн.
- При использовании 500 кубов газа в месяц. Украинцы, которые зимой с помощью газа отапливают свои дома, могут тратить гораздо больше газа. За 500 кубов придется заплатить 3980 грн (без скидки), а размер скидки составит 39,8 грн.
Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.
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