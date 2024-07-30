В Украине запустили особенную газовую скважину: сколько дает голубого топлива

В Украине запустили новую мощную газовую скважину – она способна обеспечивать около 274 тыс. куб. м газа в сутки. Ее особенность же состоит в том, что плановый забой расположен непосредственно под населенным пунктом.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: ввод в работу новой скважины увеличил суточную добычу газа на месторождении на 17%.

"Пробурить скважину под населенным пунктом удалось благодаря современному буровому оборудованию, передовым технологиям и мастерству специалистов, которые решили довольно сложную задачу и за 4 месяца пробурили скважину с уходом забоя более 1 300 м. Специалисты при большом угле ствола скважины выполнили сложные каротажные работы и определили глубину залегания газоносных пластов", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в ближайшее время будет запущена еще одна скважина. Введение ее в эксплуатацию ожидается уже в августе.

Какие газовые скважины запустили в Украине

Среди ранее запущенных в Украине газовых скважин выделяются две высокодебитные, вместе дающие почти 500 тыс. кубометров голубого топлива в сутки. А также:

дающая 340 тыс. куб. м газа в сутки;

способную обеспечивать около 145 тыс. куб. м голубого топлива в сутки;

обеспечивающая более 460 тыс. куб. м газа в сутки.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, за июль украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, что действовали и раньше. К примеру, клиенты "Нафтогаза" – 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

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