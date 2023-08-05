У украинцев хотят без судов забирать землю с домами и строить на их месте объекты инфраструктуры – законопроект 

В Украине хотят изменить процедуру изъятия земли с недвижимостью для строительства (или реконструкции) на их месте объектов критической инфраструктуры первого и второго класса. Сейчас эта процедура предусматривает судебные тяжбы, а по новым нормам собственник, который не согласился добровольно отдать свою собственность, потеряет право обжаловать решение.

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Об этом говорится в законопроекте №8225. Его рассмотрят на одном из ближайших заседаний. Авторы документа – Николай Кириченко и Денис Герман (оба представители фракции "Слуга народа"). При этом глава профильного комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, также "слуга народа", уже зарегистрировал постановление с предложением принять законопроект за основу.

В чем суть законопроекта?

Во время военного положения украинцев и сейчас могут принудительно изымать движимое и недвижимое имущество, если в этом есть "общественная необходимость". В законопроекте предлагают и в течение 10 лет после окончания военного положения без разрешения собственников забирать землю (и недвижимость на ней) у украинцев, если на этой территории нужно построить объекты критической инфраструктуры первой и второй категории. К этим категориям относятся те объекты, поломка которых может привести к катастрофической ситуации на уровне государства или региона.

Забирать имущество смогут:

без решения суда;

без учета обременений прав на земельные участки и недвижимости на них;

без согласия землевладельцев, землепользователей, органов управления объекта государственной и коммунальной собственности.

без составления акта приемки-передачи земельных участков с коммунальной в государственную собственность;

без возмещения потерь лесохозяйственного производства и убытков землепользователям;с выплатой денежной компенсации за изъятие земельных участков и недвижимости на них;

Решать, какую землю будут забирать, будет Кабмин. Землю передадут в государственную или коммунальную собственность (им будет распоряжаться коммунальное или государственное предприятие).

"При принудительном отчуждении земельного участка его владелец получает компенсацию, размер которой определяется в соответствии с отчетом об экспертной денежной оценке земельного участка и отчета об оценке объектов недвижимого имущества (отличных от земельного участка), в случае их наличия на земельном участке. Размер компенсации за земельный участок определяется по экспертному денежной оценкой земельного участка, проведенного в соответствии с Законом Украины "Об оценке земель", – говорится в пояснительной записке к документу.

При этом оценочная стоимость не всегда может соответствовать рыночной цене. Компенсация происходит в течение месяца после принятия решения Кабмина об изъятии.

Главная угроза – изъятия без суда

Нардеп, член фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий на своей странице в Facebook отметил, что изъятия без компенсации антиконституционная, а в документе говорится, что компенсацию будут проводить только в течение месяца. Главная же проблема – отсутствие у собственника возможности отстоять свое право собственности в суде.

"Закон о принудительном выкупе для инфраструктуры есть уже давно, и там исключительно судебная процедура. И владелец не узнает о потере собственности из газет – он участвует в судебном деле, где может защитить собственность или защитить право на справедливое возмещение стоимости своей собственности. А когда они под это будут забирать частные санатории в Карпатах, то никто не сможет даже слова вставить", – отметил он.

Отсутствия возможности отстоять свои права создает угрозы злоупотреблениям такими нормами. Документ еще может быть изменен или же не принят на заседании парламента.

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