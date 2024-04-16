У ПриватБанка хотят отсудить сотни миллионов: чего добивается бывшая жена экс-владельца

Бывшая жена экс-владельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова Елена пытается отсудить у государственного банка более 700 млн грн. Заседание Верховного суда по делу запланировано на 17 апреля.

Об этом сообщили в самом банке. Там отметили:

суды предыдущих инстанций частично удовлетворили требования Боголюбовой и постановили взыскать с ПриватБанка более 700 млн грн;

банк в августе 2022 года подал кассационную жалобу в Верховный суд, "очередное рассмотрение которой и назначено на 17 апреля 2024 года".

"Бывшая супруга экс-владельца ПриватБанка Елена Боголюбова пытается отсудить у государственного банка более 700 млн грн. Истица с 2017 года пытается взыскать с госбанка [деньги], которые были привлечены в капитал банка во время процедуры bail-in (принудительная конвертация депозитов владельцев акций банка и связанных с ними лиц в новые акции. Процедура используется для того, чтобы оздоровить неплатежеспособный банк. – Ред.)", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: ранее по подобным делам по искам других связанных с банком лиц Верховный суд удовлетворил кассационные жалобы ПриватБанка – и отменил судебные решения о взыскании с банка привлеченных по процедуре bail-in средств. В частности, "27 марта суд не разрешил компаниям, связанным с семьей Суркисов, взыскать 350 млн долларов".

ПриватБанк продал кредиты с долгами на 500 миллионов

Ранее же сам ПриватБанк продал портфель кредитов с долгами почти на 500 млн грн. Теперь всем заемщикам, долги которых были уступлены, в течение 10 дней будет сообщено о передаче персональных данных, после чего им будет предоставлена информация о новом кредиторе и его контактных данных. Как отметили в самом банке:

реализованный банком портфель включает более 79 тыс. "старых" потребительских кредитов;

они были предоставлены "в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения";

кредиты были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов;

"из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом отделении банка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!