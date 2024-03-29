ПриватБанк продал кредиты с долгами на 500 миллионов: что сделают с заемщиками

Государственный ПриватБанк продал портфель кредитов с долгами почти на 500 млн грн. Теперь всем заемщикам, долги которых были уступлены, в течение 10 дней будет сообщено о передаче персональных данных, после чего им будет предоставлена информация о новом кредиторе и его контактных данных.

Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили:

реализованный банком портфель включает более 79 тыс. "старых" потребительских кредитов;

они были предоставлены "в предыдущие годы физическим лицам без обеспечения";

кредиты были признаны безнадежными и списаны за счет сформированных резервов;

"из портфеля для продажи исключены кредиты, по которым должниками являются военнослужащие, мобилизованные".

"ПриватБанк успешно реализовал через СЕТАМ права требования по портфелю карточных кредитов объемом почти на 500 млн грн. 28 марта 2024 г. по результатам электронных торгов было подписано Соглашение и права требования были переданы новому кредитору", – говорится в сообщении.

Кто купил кредиты

Кому именно были проданы кредиты, не уточняется. Вместо этого сообщается, что к участию в торгах были допущены 2 финансовых учреждения, которые:

имеют действующую лицензию на предоставление средств в виде ссуды и/или услуги по факторингу;

отвечают требованиям банка, регулятора и соблюдали условия правил реализации.

Сколько заплатили ПриватБанку

Сами торги были проведены 23 февраля 2024 года по голландской модели проведения аукциона. Т. е. с автоматическим снижением стартовой цены.

"По итогам наибольшее ценовое предложение составило 13,101 млн грн. Что на 24% больше минимальной цены, определенной банком", – рассказали в ПриватБанке.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время карту ПриватБанка, у которой заканчивается срок действия, можно перевыпустить – и продолжать пользоваться ею. Cделать это можно в любом из отделений банка.

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