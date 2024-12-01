В Monobank произошел масштабный сбой: какие причины и когда заработает приложение

Сегодня, 1 декабря 2024 года, Monobank столкнулся со сбоями из-за наплыва пользователей, связанного с выплатами "Зимней поддержки" и закрытием месяца. Команда банка уже работает над устранением проблем, и клиенты смогут воспользоваться сервисами в ближайшее время.

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Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. "Сегодня с выплатой зимней тысячи и закрытием месяца, пожалуй, приляжем ненадолго", – говорится в сообщении.

Утром тысячи украинцев начали оформлять заявки на получение "Зимней поддержки" через приложение "Действие", а выплаты направлялись на карту "Национального кэшбека", которую часто открывают в Monobank. Одновременно клиенты активно проводили финансовые операции в конце месяца, что повлекло за собой перегрузку системы.

Команда банка активно работает над решением проблемы. Ожидается, что сбои будут устранены в ближайшее время. Пользователи уже не в первый раз сталкиваются со сложностями из-за пиковых нагрузок, но банк быстро возобновляет работу. Гороховский отметил, что команда осознает вызовы и прилагает усилия для улучшения сервиса.

Применение, по словам украинцев, открывается, однако функции не работают. Для клиентов временный сбой в работе приложения стал неудобством, но банк пообещал быстро решить проблему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, держатели карт Monobank смогут пополнять их в отделениях "Укрпочты", комиссию при этом платить не придется. Это явилось первым примером партнерства этого финансового учреждения с государственным предприятием.

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