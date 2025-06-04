У автопроизводителей из США остались считанные недели: заводы могут закрыться из-за решения Китая

Автомобильные заводы в США могут начать закрываться в течение нескольких недель из-за ограничений поставок редкоземельных металлов из Китая. Поэтому крупнейшие автопроизводители мира уже обратились с беспокойствами к Белому дому.

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Как сообщает Reuters, редкоземельные металлы используются во многих автомобильных системах - от двигателей стеклоочистителей до датчиков антиблокировочной системы тормозов. Из-за этого объединение крупных автопроизводителей, в которое входят General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai и другие компании, написало письмо американской администрации.

"Без надежного доступа к этим элементам и магнитам поставщики автомобильной продукции не смогут производить критически важные автомобильные компоненты, включая автоматические коробки передач, дроссельные заслонки, генераторы, различные двигатели, датчики, ремни безопасности, динамики, фары, электродвигатели, гидроусилитель руля и камеры", - говорится в обращении Альянса автомобильных инноваций.

Без этих важных компонентов перебои в работе американских автомобильных заводов остаются вопросом времени. "В самых тяжелых случаях это может включать необходимость сокращения объемов производства или даже остановку линий сборки автомобилей", - заявили в Ассоциации поставщиков транспортных средств (MEMA), которая также подписала письмо.

Генеральный директор Alliance Джон Боццелла отметил, что вопрос автопромышленности был на повестке дня во время переговоров министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США Джеймисона Грира с их китайскими коллегами в Женеве в начале мая. Ранее Грир сообщил, что Китай все же согласился снять ограничения на экспорт редкоземельных магнитов американским компаниям, но это восстановление поставок происходит недостаточно быстро.

В апреле экспорт редкоземельных магнитов из Китая сократился вдвое, власти страны обязали компании получать соответствующие лицензии. Процесс подачи заявок на получение разрешений оказался довольно непрозрачным и порой требовал заполнения сотен страниц.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" торгового соглашения со Штатами, по которому страны на 90 дней взаимно снизили торговые пошлины: США - со 145% до 30%, а Китай - со 125% до 10%. Позже Джеймисон Грир уточнил, что Китай "не устраняет нетарифные барьеры так, как это было согласовано".

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