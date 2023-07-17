Twitter потерял почти 50% доходов от рекламы: в соцсети планируют новшества

Социальная сеть Twitter потеряла почти половину своего дохода от рекламы. Компания намерена улучшить эти показатели с помощью новых форматов сотрудничества с партнерами. В частности, ожидаются программы для видеокриейторов и блогеров, что должно сказаться и на функционале онлайн-площадки.

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О ситуации с рекламой рассказал нынешний владелец компании Илон Маск, пишет BBC. Проблемы Twitter с заработками начались еще до его покупки миллиардером, из-за чего Маск даже хотел отказаться от сделки.

Илон Маск отметил, что его компания так и не увидела роста продаж, который ожидался в июне. Но добавил, что результаты июля уже был "немного более многообещающими".

"Twitter борется с большой долговой нагрузкой. Денежный поток остается отрицательным, сказал Маск, хотя миллиардер не назвал временных рамок падения доходов от рекламы на 50%", – говорится в материале.

Новый исполнительный директор Twitter Линда Яккарино уточнила: продажи рекламы по-прежнему являются приоритетом для компании. Именно реклама является основным источником доходов соцсети, а не платные подписки и другие услуги, как думают многие.

Так, Яккарино заявила, что Twitter планирует сосредоточиться на партнерстве с производителями видео, успешными блогерами и торговыми площадками. По данным СМИ, Яккарино уже ведет предварительные переговоры с политическими и развлекательными деятелями, платежными службами, а также новостными и медиа-издателями.

Эксперты считают, что у Twitter еще есть шансы снова стать прибыльным. Так, Люси Куттс, инвестиционный директор JM Finn отметила, что, по ее мнению, Маск "сможет перевернуть Twitter, но это займет больше времени".

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