"Цитрус" исчезнет из Украины? СМИ узнали, кто хочет поглотить сеть

Крупная сеть магазинов электроники "Цитрус" может уйти с рынка. Сейчас компания обсуждает сделку о поглощении конкурентом – сетью Yabluka. Впрочем, финансовые условия сделки пока не разглашаются.

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Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на осведомленный источник. Информацию также подтвердил совладелец Yabluka Артур Гатунок.

"Цитрус присоединяется к Yabluka – мы будем развивать именно нашу бизнес-модель", – сказал он.

Такая сделка может объединить около 70 магазинов и усилить позиции Yabluka в онлайн-торговле: по состоянию на июнь 2025 года сеть "Цитрус" объединяет 40 магазинов по всей Украине, тогда как Yabluka имеет около 30. При этом интернет-магазин "Цитруса" ежемесячно посещают примерно 600 000 пользователей, что вдвое больше, чем у Yabluka.

Другой аспект – доступ к оригинальной технике Apple. "Цитрус" имеет партнерство с официальным дистрибьютором компании в Украине – компанией "Асбис".

Ранее стало известно, что "Цитрус" столкнулся с претензиями кредиторов на 1,3 млрд грн. Долги подтверждены в судах, их общая сумма может оказаться больше, чем потенциальная стоимость всей компании. А в мае 2024 года Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес решение о взыскании 400 млн грн с АО "ЗНВКИФ "Стюарт", которая контролирует "Цитрус".

Кроме того, Бюро экономической безопасности (БЭБ) осуществляет досудебное расследование уголовного производства о возможном уклонении от уплаты налогов на более чем 575 млн грн компанией "Гаджет Трейдинг", которая в 2017-2019 годах была операционной компанией "Цитруса".

Ранее OBOZ.UA сообщал о другом крупном поглощении на украинском рынке - компания "Киевстар" официально закрыла сделку с сервисом такси Uklon, согласно которой мобильный оператор приобрел 97% акций бизнеса по заказу авто онлайн. Сумма сделки составила 155,2 млн долларов. При этом после покупки "Киевстар" и Uklon остаются отдельными бизнесами.

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