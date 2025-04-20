Цены взлетели на треть: бум на дубайский шоколад привел к глобальному дефициту фисташек

Популярность дубайского шоколада, появившаяся по всему миру из-за бума в соцсетях, привела к острому дефициту фисташек. Глобальные цены на этот продукт подскочили уже на треть: если год назад фунт ядер фисташек стоил в среднем 7,65 долл., то теперь – уже 10,3 долл.

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Об этом пишет Financial Times (FT), ссылаясь на анализ, подготовленный Джайлсом Хакингом, ореховым трейдером из CG Hacking. "Фисташковый мир в настоящее время фактически истощен...Когда появился дубайский шоколад, шоколатье начали скупають все ядра, которые попадают им в руки", – констатировал специалист.

Запасы фисташек и без того сокращались из-за неудачного урожая в США, которые являются главным экспортером таких орехов. Кроме того, фисташек из Штатов не только оказалось меньше чем обычно, – изменилось и их качество, оно повысилось. Поэтому на рынке оказалось менше дешевых орехов, которые обычно как раз и используются в качестве ингредиента для шоколада и других продуктов.

Второй по величине экспортер фисташек, Иран, за последние полгода экспортировал в ОАЭ на 40% больше фисташек, чем за все 12 месяцев до этого. По данным Иранской ассоциации производителей фисташек, дефицит стал резким разворотом для рынка, так как еще в 2023 году мировое предложение орехов превышало спрос, а цены падали.

Тогда из-за избытка стали доступными различные побочные продукты, такие как фисташковое масло и паста, которые можно было использовать в широком спектре продуктов. Это произошло примерно в то же время, когда был запущен Dubai Chocolate, постепенно ставший вирусным в соцсетях по всему миру.

Такой шоколад и сам по себе стоит недешево. Например, Lindt's Dubai предлагает розничную цену по 10 фунтов стерлингов (13,27 долл.) за 145 граммов в Великобритании, что более чем вдвое дороже других шоколадок.

"Но потребители настолько заинтересованы, что некоторые магазины ограничивают количество батончиков, которые может купить каждый покупатель. В то же время Lindt и британский супермаркет Wm Morrison запустили в продажу и пасхальные шоколадные яйца с фисташковым кремом", – отмечают в FT.

Тренд не обошел и Украину. Как писал OBOZ.UA, на Пасху-2025 в стране возник настоящий ажиотаж вокруг "дубайских пасок" – кексов с фисташковым кремом. За оди отакое изделие платят до 1,5 тыс. грн.

На фоне резкого подорожания фисташек шоколатье уже планируют сокращать производство "дубайского шоколада". При этом любители шоколада уже пострадали и от нехватки какао, что привело, цены на которое выросли почти в три раза в 2024 году. Производители теперь стараются продавать небольшие шоколадки по новыми рецептам, которые экономят какао.

Как сообщал OBOZ.UA, также по любителям шоколада ударили пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Американские покупатели накануне Пасхи были вынуждены пересмотреть бюджет на сладости.

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