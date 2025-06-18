Цены выросли почти на треть: в Украине резко подорожал популярный продукт

В Украине начали расти цены на "молодую" капусту, что логично – овощи ранних сортов фактически закончились, а капуста более поздних сортов еще в продажу не поступила. На этом фоне стоимость капусты уже взлетела почти на 30% – до 20 грн/кг.

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Как сообщили аналитики EastFruit, происходящее на рынке связано с сезонными факторами – сезон сбора капусты ранних сортов подходит к концу, а к массовой уборке продукции более поздних сортов аграрии еще не приступили. Одновременно с этим, ценовой рост на капусту связан также с довольно высоким спросом на этот продукт.

Таким образом, фермеры продают белокочанную капусту за 10-20 грн/кг. Это в среднем на 29% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели, а также в 2,9 раза дороже, чем в середине июня прошлого года.

"Однако игроки рынка не исключают, что уже в ближайшее время на рынок может вернуться понижательный ценовой тренд, как только производители массово приступят к уборке урожая капусты средних сортов", – предупреждают аналитики.

Цены на капусту в украинских супермаркетах

Согласно данным "Минфина", стоимость капусты в украинских супермаркетах в среднем составляет 31,32 грн/кг, что более чем вдвое ниже средней майской цены (65,17 грн/кг). В то же время собственный анализ OBOZ.UA показал, что в крупнейших торговых сетях цена белокочанной капусты – от 29 грн/кг до 36,3 грн/кг, а именно:

Novus – 29,89 грн/кг;

Auchan – 35,10 грн/кг;

АТБ – 29,89 грн/кг;

Metro – 36,30 грн/кг;

"Фора" – 33,90 грн/кг;

"Эко-маркет" – 28,90 грн/кг;

Megamarket – 24,00 грн/кг;

"Сильпо" – 32,70 грн/кг.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине ощутимо снизились цены на молодой картофель. Крупные сети супермаркетов 16 июня продавали его в среднем по 47,37 грн/кг, что почти на 42 грн ниже средней цены мая. Причина – увеличение предложения на рынке.

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