Цены резко выросли: сколько стоит снять квартиру в Киеве

Снимать квартиру в Киеве стало значительно дороже. За последний месяц средние расценки выросли больше, чем на 1 000 грн – с 11 938 грн до 13 000 грн.

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Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, за 6 месяцев подорожание оказалось не столь существенным, но важен сам его факт. С конца января по конец июля цены увеличились почти на 300 грн. А вот за год съем столичного жилья подорожал почти на 2 500 грн.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

По данным аналитиков, чаще всего 1-комнатные квартиры в Киеве сдают по 8 000 грн. Таких объявлений насчитывается 9,6%. Также часто можно встретить цены:

10 000 грн – 7,9%;

9 200 – 7,3%.

За сколько можно арендовать квартиру на 2 комнаты

Снять 2-комнатную квартиру в Киеве легче всего за 10 200 грн – 9,1% объявлений. Также часто встречаются цены:

7 800 грн – 7,1%;

9 000 грн – 6,1%.

За сколько сдают 3-комнатные

3-комнатные квартиры чаще всего сдают по 15 000 грн – 10,7% объявлений, по данным аналитиков, именно с такой ценой. Также популярные цены:

11 000 грн – 6,9%;

10 000 грн – 6,1%.

В каком районе дешевле всего

Дешевле всего снимать квартиры в Деснянском районе столицы – в среднем это обойдется в 8 500 грн. За ним идут:

Святошинский, Днепровский – по 10 000 грн;

Оболонский – 11 000 грн;

Дарницкий – 12 500 грн;

Соломенский – 12 750 грн;

Подольский – 14 000 грн;

Голосеевский – 18 000 грн;

Печерский – 21 550 грн;

Шевченковский – 22 350 грн.

Как правильно арендовать квартиру?

Существует несколько правил, которые помогут избежать проблем при аренде жилья. Так, нужно:

не производить предоплату.

В Украине распространено мошенничество с арендой квартир. Якобы риелторы предлагают "арендовать" жилье и просят оплатить свои услуги. Эти деньги вроде бы должны компенсироваться за счет первого взноса за квартиру. Оплачивать аренду квартиры стоит только после того, как вы ознакомитесь с договором аренды, побываете в квартире. После оплаты вам должны выдать вашу копию подписанного договора и ключи.

Проверять документы.

Выписку из реестра прав на недвижимое имущество можно произвести самостоятельно. В ней вы увидите всех собственников жилья, а также получите информацию, наложен ли арест на жилье. Если в квартире несколько владельцев, согласие на аренду должен дать каждый из них.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Голосеевском районе Киева сдают в аренду квартиру площадью всего 12 квадратов. Вместо окна в квартире есть дверь, которая выходит на улицу. Авторы объявления заявляют об "авторском ремонте".

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