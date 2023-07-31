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Цены резко выросли: как в Украине подорожал бензин

Роман Костюченко
Рынки и компании
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В Украине переписали цены на бензин

В Украине резко подорожало автотопливо. С 3 по 31 июля стоимость бензина А-95 выросла на средние 1,72 грн/л – до 48,61 грн. При этом расценки изменили практически все сети АЗС.

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Об этом сообщает Enkorr. По его данным, прежними – на уровне 49,99 грн/л, – остались цены только в 2 сетях:

  • ОККО
  • WOG.

Меньше всего – на 20 коп./л – за практически месяц цены повысили также 2 сети. Это:

  • Shell – до 49,71 грн/л;
  • VST – 46,9 грн/л.

Также сравнительно незначительно ресурс подорожал на заправках VostokGaz – на 50 коп./л, до 45,39 грн. А кроме того, в сетях ZOG – на 1 грн/л, до 47 грн, и Green Wave – тоже на 1 грн/л, до 49 грн.

Больше всего цены выросли в сети Ovis – сразу на 4,39 грн/л, до 49,29 грн. А также на заправках:

  • UPG – на 4,3 грн/л, до 49 грн;
  • Mango – на 3,92 грн/л, до 47,66 грн.

Где цены самые низкие

  • VostokGaz – 45,39 грн/л;
  • Маркет – 45,79 грн/л;
  • RLS – 45,9 грн/л;
  • Авантаж 7 – 45,95 грн/л;
  • Кворум – 46,48 грн/л.

Где заправляться дороже всего

  • SOCAR – 51,99 грн/л;
  • ОККО, WOG – 49,99 грн/л;
  • Shell – 49,71 грн/л;
  • KLO – 49,49 грн/л;
  • Ovis – 49,29 грн/л;
  • AMIC – 49,12 грн/л.
В Украине резко подорожал бензин

Сколько стоит бензин А-95+

Подорожал и бензин А-95+. Его средняя цена увеличилась на 1,17 грн/л – до 50,63 грн.

Впрочем, продают его не во всех сетях. А из тех, у которых он есть, цены повысили не все – только:

  • Авиас – на 2 грн/л, до 48,5 грн/л;
  • Укрнафта – на 3 грн/л, до 48,9 грн/л;
  • AMIC – на 2,4 грн/л, до 50,09 грн/л;
  • БРСМ-Нафта – на 2,83 грн/л, до 47,14 грн/л;
  • KLO – на 1,5 грн/л, до 51,49 грн/л;
  • U.GO – на 2,2 грн/л, до 51,75 грн/л;
  • BVS – на 2 грн/л, до 50,99 грн/л;
  • Ovis – на 2,19 грн/л, до 50,99 грн/л;
  • RLS– на 3 грн/л, до 48 грн/л.

Дешевле всего этот бензин продают на заправках БРСМ-Нафта – 47,14 грн/л. А кроме того, в:

  • RLS – 48 грн/л;
  • Авіас – 48,5 грн/л;
  • Укрнафта – 48,9 грн/л.

Самые высокие цены на ресур выставили в сети SOCAR – 54,99 грн/л. А также на заправках Shell – 53,2 грн/л.

Как в августе дорожало автотопливо

Бензин будет дорожать

Как расскаазал OBOZREVATEL гендиректор одной из сетей АЗС Леонид Косянчук, в ближайшее время цены на бензин могут вырасти сразу на 3-4 грн за литр. То есть стоимость А-95 может достичь около 51,5-52,5 грн/л.

Дело в том, что запасы ресурса, купленного еще до повышения НДС, иссякли. Так что теперь АЗС будут вынуждены пересмотреть его стоимость.

С таким прогнозом соглашается и основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин. "Конечно, 60 грн пока не случится, но 55 вполне-таки уже ощущается. ... Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается, а ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – уверен он.

Как сообщал OBOZREVATEL, если на заправке был обнаружен недолив топлива, покупатель может требовать немедленной проверки. А в случае отказа даже обращаться в суд.

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