Цены на топливо в Украине выросли на 6 грн за литр: чего ожидать и будет ли дефицит бензина

Цены на топливо на украинских АЗС выросли примерно на 6 грн за литр из-за подорожания нефтепродуктов на мировых рынках, тогда как информация о повышении на 10 грн не соответствует действительности. В то же время власти и энергетические компании уверяют, что перебоев с поставками топлива не ожидается, поскольку Украина имеет диверсифицированные каналы импорта и рынок работает в штатном режиме.

Видео дня

Об этом сообщил председатель правления "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий на брифинге по итогам рабочего совещания президента Украины и Кабинета министров. Он отметил, что реальный рост стоимости бензина и дизеля на украинских автозаправках значительно меньше, чем иногда сообщают отдельные СМИ.

Он подчеркнул, что информация о повышении цен сразу на 10 гривен за литр не соответствует действительности. По его словам, фактическое увеличение стоимости топлива составляет примерно 6 гривен. Как пояснил Корецкий, основной причиной повышения цен является ситуация на мировых энергетических рынках. Стоимость нефтепродуктов на международных площадках выросла, и это напрямую влияет на внутренний рынок Украины.

Подобные колебания, по его словам, не являются чем-то уникальным. Мир уже переживал аналогичные периоды нестабильности, в частности во время пандемии COVID-19, а также в начале полномасштабной войны России против Украины. В такие моменты логистические цепи нарушаются, что временно влияет на цены и поставки.

Однако, как отмечают в компании, такие кризисы обычно имеют волнообразный характер, ведь после пика цен наступает период стабилизации и постепенного снижения. Одним из ключевых вопросов для потребителей остается стабильность поставок топлива. В "Нафтогазе" уверяют, что сейчас никаких предпосылок для перебоев нет.

Корецкий подчеркнул, что Украина имеет одну из самых диверсифицированных систем поставок нефтепродуктов в регионе. Топливо поступает из разных стран и разными видами транспорта – автомобильным, железнодорожным и морским.

Именно диверсификация позволяет избегать серьезных рисков даже в периоды глобальных логистических сбоев. В компании отмечают, что рынок работает в штатном режиме, а все игроки продолжают обеспечивать стабильные поставки.

По словам Корецкого, резкий рост спроса на топливо в отдельные дни связан не с дефицитом, а с паническими настроениями среди потребителей. Когда водители начинают массово заправляться "про запас", это создает временную перегрузку на рынке.

Впрочем, такая ситуация, как правило, быстро стабилизируется. В "Нафтогазе" призывают украинцев не скупать топливо в канистры без надобности, ведь реальных проблем с поставками нет.

Государственные энергетические компании, по словам руководства, в кризисные периоды пытаются сдерживать цены настолько, насколько это позволяют экономические условия. В частности, государственный сектор может временно уменьшать собственную торговую наценку, чтобы смягчить влияние рыночных колебаний для потребителей.

Отмечается, что это делается для того, чтобы рынок прошел сложный период без резких скачков цен и без риска дефицита. Аналитики также обращают внимание, что повышение цен на топливо обычно происходит с определенной задержкой после изменений на мировых рынках. Поэтому дальнейшая ситуация будет зависеть прежде всего от глобальных котировок нефти и стабильности логистики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военный конфликт между Ираном, Израилем и США стал причиной потрясений на энергетических рынках во всем мире. Цены на нефть стремительно выросли, а вместе с ними – и цены на АЗС в странах Европейского Союза, где стоимость бензина и дизтоплива достигла уровней, которых не видели уже несколько лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!