Едут за бензином в другие страны и начали проверки: таких цен на АЗС в ЕС не видели годами

Военный конфликт между Ираном, Израилем и США стал причиной потрясений на энергетических рынках во всем мире. Цены на нефть стремительно выросли, а вместе с ними – и цены на АЗС в странах Европейского Союза, где стоимость бензина и дизтоплива достигла уровней, которых не видели уже несколько лет.

Видео дня

Главной причиной роста цен стала неопределенность вокруг Ормузского пролива – одного из важнейших в мире маршрутов доставки нефти. Именно от хода конфликта с Ираном – обострения или стабилизации – зависит дальнейшая ситуация с ценами, пишут европейские медиа.

Немцы отправились в "топливный туризм"

В Немецком автомобильном клубе (ADAC) фиксируют значительные колебания среднесуточных цен на топливо по всей стране. По данным BremenNews, цены на АЗС достигают:

Super+ – 2,60 евро/литр;

Super – 2,48 евро/литр;

дизтопливо – 2,42 евро/литр.

Таким образом стоимость полного бака выросла на 20-40 евро. Тем не менее, автомобилистов предупредили о дальнейшей тенденции к росту ценников, пока ситуация будет оставаться напряженной.

Учитывая это, жители приграничного региона Северного Рейна-Вестфалии массово едут в соседнюю Бельгию, что вызвало огромные очереди на заправках. Следует отметить, что власти Бельгии, как и соседнего Люксембурга, установили ценовой потолок для бензина, поэтому здесь дорожает преимущественно дизтопливо.

Немцы утверждают, что по состоянию на 3 марта на бельгийских заправках литр бензина SP95 (аналог А-95) стоил 1,49 евро. То есть разница с немецкими ценами – более 1 евро/л.

Италия: цены на бензин бьют рекорды

Как сообщает News Prima, по данным Министерства бизнеса и производства Италии, за последние 48 часов стоимость топлива резко выросла. В результате цены на дизтопливо достигли двухлетнего максимума, а стоимость бензина выросла до уровней июня 2025 года.

Если 2 марта средняя цена на бензин (в зависимости от региона) составляла 1,674 евро/л, а на дизтопливо – 1,728 евро/л, то 4 марта – 1,765 и 1,877 евро/л соответственно. В то же время в Риме, который является традиционно самым дорогим городом страны, можно встретить и значительно более высокие цены:

дизтопливо – 2,267 евро/л;

бензин – 2,031 евро/л.

В ассоциации защиты прав потребителей Codacons уже назвали такой рост цен искусственным, поскольку их установили на бензин, который был произведен из нефти, закупленной по старым ценам.

Во Франции инициируют проверки цен

Ажиотаж наблюдается и на французских заправках, где стоимость дизтоплива выросла на 6%, а бензина (в зависимости от вида) – в среднем на 3%.

дизель – 1,818 евро/л (+6,37%);

(+6,37%); Е10 (аналог А-95 с 10% биоэтанола) – 1,769 евро/л (+3,27%);

(+3,27%); Е5 (аналог А-98 с 5% биоэтанола) – 1,873 евро/л (+2,97%).

Министр экономики Ролан Лескюр заявил в среду изданию Franceinfo, что цена на бензин "сейчас растет на несколько центов", и назвал этот рост "нормальным, учитывая рост цен на нефть". Чиновник пообещал инициировать проверки.

"Они меня услышат. Я не потерплю повышения цен на заправках, которое выходит за рамки того, что оправдывает рост цен на нефть", – заверил Лескюр.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 2 марта иранские беспилотники атаковали два завода крупнейшего производителя СПГ в мире QatarEnergy в Катаре, после чего производство остановилось. На этом фоне фьючерсные котировки на природный газ на ведущем хабе Title Transfer Facility в Нидерландах выросли на 45% – до 46,19 евро за мегаватт-час, что стало самым большим скачком за почти четыре года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!