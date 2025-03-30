Цены на продукты перед Пасхой: украинцам рассказали, ожидать ли снижения стоимости в канун праздника

В преддверии Пасхи 2025 года украинцы столкнутся с повышением цен на основные продукты, в том числе хлеб, яйца и мясо. Это обусловлено тем, что продовольческая инфляция, логистические издержки и рост спроса продолжают оказывать влияние на формирование цен.

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Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук на брифинге в медиацентре "Украина". В этом году христиане восточного и западного обрядов празднуют Пасху в один день – 20 апреля.

В преддверии этого праздника украинцы активно покупают продукты для праздничного стола и пасхальных корзин, однако цены на основные продукты питания продолжают расти. Марчук отметил, что, учитывая продовольственную инфляцию и другие экономические факторы, снижение стоимости продуктов в предпраздничный период ожидать не стоит.

"Процесс с продовольственной инфляцией продолжается, и в 2025 году он уже превышает 13%. Это оказывает непосредственное влияние на себестоимость продукции. К тому же война и проблемы с логистикой добавляют затрат, а рост спроса накануне Пасхи еще больше подталкивает цены вверх", – пояснил он.

Как изменятся цены на основные продукты

По словам эксперта, в течение 2024 года цены на хлебобулочные изделия выросли на 20%, и эта тенденция продолжится. Основными факторами остаются стоимость энергоресурсов, логистика и курс доллара. По прогнозам экспертов, рост будет постепенным, но неизбежным.

Из-за роста стоимости кормов цены на яйца могут подняться примерно на 10% в канун Пасхи. Однако после праздников, когда вырастет предложение по домашним хозяйствам, возможно снижение цен на 20-30%.

Стоимость говядины и свинины может увеличиться с завершением Великого поста и началом майских праздников. Сокращение поголовья скота и дороговизна кормов также влияют на ценообразование. Пока этот процесс временно замедлился, но новое повышение цен не за горами.

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году ситуация с ценами на продукты будет оставаться сложной, поэтому потребителям следует готовиться к изменениям. Украинцы могут ожидать как подорожания, так и возможного сезонного удешевления отдельных товаров.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на помидоры в Украине уже опустились на уровень, который значительно ниже прошлогоднего. При этом стоимость помидоров продолжает снижаться (за неделю на 17%).

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