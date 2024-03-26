Супермаркеты в Украине стремительно переписывают цены на популярный овощ: в чем причина

Украинские теплицы существенно подняли цены на огурцы после недолгого падения стоимости овоща, это сказалось и на ценах в рознице. Во второй половине марта производители отгружали огурцы уже по 105-140 грн/кг, тогда как в начале месяца цена составляла 85-130 грн. В крупных сетях супермаркетов украинские огурцы продают в среднем по 129 грн за килограмм, что уже на 16 грн дороже, чем было в начале марта.

Аналитики объяснили, что причиной роста цен стала пасмурная погода, которая осложнила производство во вторую-третью недели марта. Также свою роль сыграло уменьшение предложения огурцов на рынке в целом, отмечают аналитики EastFruit.

"Подорожание овощей в Украине обусловлено повышенным спросом на эту продукцию на фоне достаточно ограниченного предложения", – объяснили эксперты. Они отметили, что цены на тепличные огурцы во второй половине марта практически сравнялись с показателями аналогичного периода 2023 года.

Как показал мониторинг OBOZ.UA, по состоянию на 26 марта тепличные огурцы украинского производства в крупных сетях супермаркетов продаются в среднем по 129,3 грн. Для сравнения в начале месяца средняя цена составляла 112,58 грн/кг.

Стоить учитывать, что длинноплодные гладкие огурцы стоять дороже обычных, но и их предложение значительно шире. Короткоплодные огурцы представлены в продаже далеко не во всех сетях.

Отдельные торговые сети выставили цены на огурцы в рамках 93,59-145,5 грн/кг. Так:

"АТБ" – 129,89 грн/кг;

"Сильпо" – 139 грн/кг;

"Новус" – 93,59 грн/кг (самая низкая цена на сегодняшний день);

"Фора" – 139 грн/кг;

"Метро" – 145,5 грн/кг (самая высокая цена).

Как сообщал OBOZ.UA, на период Великого поста, который в 2024 году длиться с 18 марта по 4 мая, в Украине ожидается подорожание рыбы. Причем как свежей, так и мороженной.

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