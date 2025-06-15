Цены на популярные ягоды и фрукты стремительно вырастут: заморозки в Украине уничтожили половину урожая

В Украине до 50% урожая черешни, вишни и абрикосов потеряно из-за весенних заморозков. Из-за этого цены на эти фрукты вырастут минимум на 30-50% – подорожание вызвали погодные потери и дополнительные расходы на защиту растений.

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Об этом пишет East Fruit. Одесская область в 2025 году оказалась под мощным ударом природы - весенние заморозки существенно сократили урожай косточковых культур.

По данным аналитиков, урожайность этих фруктов в регионе может упасть до 50%, а в отдельных районах, где были интенсивные холода, урожай вообще уничтожен полностью. Как отмечает Ирина Ищенко, профессор Одесского государственного аграрного университета, часть урожая удалось сохранить благодаря выращиванию более новых сортов с более поздним цветением.

Они успели расцвести уже после самых опасных температур, поэтому в некоторых хозяйствах сохранилось 70-80% плодов. Однако общая ситуация остается критической.

В лучшем состоянии оказались яблоки, груши и айва. Весенние заморозки в меньшей степени повлияли на эти культуры, однако не обошлось без потерь: часть плодов может иметь деформации, перетяжки и нетипичную форму. По словам Ищенко, на вкусовые качества это не повлияет, хотя внешний вид может сказаться на привлекательности для покупателя.

Еще одним следствием погодных колебаний может стать менее выраженная сладость плодов. Из-за недостатка тепла растения накапливают меньше сахаров, красителей и ароматических веществ, что скажется на вкусовых характеристиках продукции. Такой эффект особенно ощутим у черешни и абрикосов, которые чувствительно реагируют на погодные условия.

На одесских рынках уже появились первая садовая земляника и черешня, авишня и абрикос ожидаются через 1-2 недели. Однако несмотря на наличие плодов, цены на фрукты будут высокими. Это объясняется дополнительными затратами на защиту и подкормку деревьев, пострадавших от стресса, а также подорожанием средств защиты из-за сложных погодных условий, которые создали благоприятную среду для болезней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине дешевеет клубника – местные производители активно поставляют ягоду на рынок, удовлетворяя спрос. На этом фоне стоимость этого традиционного летнего продукта уже упала на 16% – местами фермеры отпускают ее по 90 грн/кг.

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