Цены на основные продукты в Украине резко переписали: сколько теперь придется платить

В Украине на рынке овощей лук и брокколи дешевеют, а огурцы, помидоры и чеснок дорожают из-за завершения сезона и повышенного спроса. Причины удешевления некоторых овощей – щедрый урожай и увеличенное предложение на рынке. В то же время фрукты изменили цену по-разному: яблоки и груши подешевели, а апельсины, слива и мандарины стали дороже.

Видео дня

Об этом сообщают аналитики EastFruit. По данным экспертов, лук начал дешеветь – сейчас его предлагают по 7-9 гривен за килограмм.

Зато качественная морковь подорожала до 9-12 грн/кг, а сезон огурцов с местных тепличных комбинатов подходит к завершению, поэтому цены на них растут практически ежедневно – 100-130 грн за килограмм. Четвертую неделю подряд дорожают помидоры (40-100 грн/кг). В то же время за счет роста предложения пекинская капуста (15-25 грн/кг) и цветная капуста (30-35 грн/кг) начали дешеветь.

Также дешевле, чем неделей ранее, продается брокколи (40-55 грн/кг). Одновременно в очередной раз подорожал кабачок (55-65 грн/кг), начала расти цена на чеснок (80-150 грн/кг), а зеленый лук стал дешевле (145-160 грн/кг), тогда как петрушка подорожала (125-135 грн/кг).

Во фруктовом сегменте тоже наблюдается неоднородная динамика. Цены на яблоки (20-70 грн/кг) и груши (40-110 грн/кг) снижаются, а вот слива подорожала до 30-45 грн/кг. Среди импортных фруктов апельсины стали дороже (60-125 грн/кг), лимоны подешевели (95-115 грн/кг), а диапазон цен на мандарины расширился – от 45 до 160 грн/кг.

Почему дешевеют овощи борщевого набора

Эксперты объясняют снижение цен на борщевые овощи хорошим урожаем в 2025 году. Фермер Максим Корчак из Киевской области рассказывает, что в этом году свекла и морковь собраны щедро. "Если в прошлом году с гектара мы продавали свеклу по 12 грн, то сейчас предлагают 6 грн. Морковь с сентября-октября стоила 15-16 грн, сейчас 7-8 грн", – отметил он.

Аналитики подтверждают, что урожайность некоторых овощей превысила показатели прошлого года на 30-40%, что и повлияло на снижение цен. По словам Владимира Ивченко, гендиректора НИИ "Украгропромпродуктивность", в октябре цены на овощи борщевого набора уменьшились на 5-6% по сравнению с сентябрем. Больше всего подешевели репчатый лук (до 8 грн) и белокочанная капуста, которая стоит около 12 грн, вдвое дешевле, чем в октябре прошлого года.

Одной из причин низких цен является нехватка овощехранилищ. Строительство хранилищ стоит дорого, поэтому государство расширило программу доступных кредитов для аграриев. Фермеры, как господин Максим, используют собственные хранилища с вентиляцией и генераторами для поддержки сохранности продукции, ведь из-за российских обстрелов свет в селах отключают.

Специалисты прогнозируют, что овощи могут снова подорожать зимой и весной. Все будет зависеть от количества качественных овощей, которые удастся заложить в хранилища, и от ситуации в энергетике. При пессимистическом сценарии цены могут вырасти на 20-50%, как показывает опыт прошлых лет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине производство сливочного масла стало убыточным из-за высоких цен на сырье и падения внутренних и экспортных продаж. Некоторые заводы уже сократили выпуск, а объемы производства октября упали ниже уровня прошлого года. Такая ситуация может спровоцировать рост стоимости для покупателей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!