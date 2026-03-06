Цены на нефть сделали неожиданный разворот: сколько сейчас стоит баррель

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке, где продолжается военная операция США и Израиля против Ирана, все еще бьет по мировому энергетическому рынку. Но несмотря на существенный рост в течение недели 6 марта цена на нефть впервые за время конфликта снизилась.

Как сообщает Reuters, отмечается, что по состоянию на утро пятницы нефть эталонной марки Brent по сравнению с предыдущим днем подешевела на 53 цента (-0,6%) за баррель, а техасская WTI – на 61 цент (-0,8%). Таким образом, они стоят:

Brent – 84,88 $/баррель (+17,2% за неделю);

(+17,2% за неделю); WTI – 60,40 $/баррель (+20% за неделю).

Это означает, что мировые цены на нефть направляются к наибольшему недельному росту за все время полномасштабного вторжения России в Украину.

"С каждым днем остановка деятельности в Ормузе будет иметь два основных последствия для рынка нефти: невозможность хранить 20 млн баррелей в день и отсутствие стабильной транспортировки, что может привести к росту мировых цен на энергоносители", – отметила старший аналитик рынка Phillip Nova Приянка Сачдева.

Но даже несмотря на резкий скачок, нынешний рост цен на нефть пока значительно слабее, чем во время энергетического кризиса 2022 года, когда после вторжения России котировки превышали 100 долларов за баррель. По оценкам аналитика IG Тони Сайкамора, нынешние цены лишь на 3,40 доллара превышают средний уровень за последние четыре года.

Почему упала цена нефти

Но пятничное падение эксперты связывают с решением администрации президента США Дональда Трампа разрешить Индии покупать российскую нефть для смягчения дефицита на рынке. Ранее 6 марта Управление контроля за иностранными активами (OFAC) опубликовало соответствующую генеральную лицензию.

Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Америка идет на такой шаг, "чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок" и чтобы не дать Ирану взять мировую энергетику в заложники.

"Эта предупредительная краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она позволяет только операции с нефтью, которая уже застряла в море", – добавил Бессент, назвав Индию важным партнером Соединенных Штатов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Европейском Союзе (ЕС) могут возобновить дискуссию о целесообразности полного запрета импорта российского газа. Это может стать следствием обострения ситуации на Ближнем Востоке, где Иран перекрыл Ормузский пролив в ответ на обстрелы со стороны США и Израиля.

