Цены на нефть продолжают расти из-за США: что происходит на рынках

Цены на нефть продолжают расти из-за давления Трампа на Иран и сокращения запасов в США – Brent уже торгуется на уровне $68 за баррель, а WTI – более $65. В дальнейшем внимание сосредоточится на решениях ОПЕК+ и балансе между спросом и предложением.

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Об этом пишет Bloomberg. Президент США Дональд Трамп заявил о дальнейшем соблюдении курса "максимального давления" на Иран, направленного на ограничение его экспорта нефти.

В своем заявлении Трамп подчеркнул, что США не откажутся от стратегии санкций, несмотря на усилия некоторых стран, включая Китай, найти способы обхода ограничений. Он также отметил, что, хотя Китай продолжает покупать иранскую нефть, США готовы конкурировать на рынке, предлагая собственные ресурсы.

Такие заявления способствовали росту рыночного напряжения, Brent торговался вблизи $68 за баррель, а West Texas Intermediate – свыше $65. Этот рост произошел после нескольких дней спада, вызванного кратковременным перемирием между Израилем и Ираном, которое сначала снизило страхи относительно перебоев в поставках.

Данные правительства США показали пятую неделю подряд сокращение запасов сырой нефти – этот раз на 5,84 миллиона баррелей, что стало самым низким сезонным уровнем за последние 11 лет. Запасы на ключевом хабе в Кушинге, Оклахома, также уменьшились до минимума с февраля.

Снижение запасов объясняется повышенной активностью американских нефтеперерабатывающих предприятий, которые перерабатывают больше сырой нефти для удовлетворения растущего внутреннего спроса. Американцы активнее пользуются транспортом благодаря относительно низким ценам на топливо, а спрос на бензин достиг самого высокого уровня с декабря 2021 года.

Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 6 июля, и рынок внимательно следит за возможными решениями по квотам на август. По имеющейся информации, Россия готова к увеличению добычи, если альянс сочтет это целесообразным.

Аналитики отмечают, что несмотря на сезонную слабость, низкий уровень запасов может поддерживать цены на нефть. В то же время со снижением геополитического напряжения рынок снова сконцентрируется на потенциальном росте объемов добычи и влиянии на спрос.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, напряженные события на Ближнем Востоке временно сыграли в пользу России – июньский скачок цен позволил получить дополнительные нефтяные доходы. Но рынок стабилизируется, и ожидать долговременного эффекта или тренда на рост не стоит – наоборот, возможно дальнейшее снижение цен.

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