Цены на нефть переписали: сколько теперь стоит

На мировых рынках подорожала нефть – однако несущественно. Утром 21 июля фьючерсы марки Brent выросли на 6 центов – до 69,34 доллара за баррель. А американская WTI подорожала на 17 центов – до 67,51 доллара за баррель. В целом же, в экспертной среде констатируют замирание рынка. Связывают же это с новыми санкциями ЕС против российской нефти.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: несмотря на то, что в санкционный пакет вошла индийская компания Nayara Energy, экспортирующая произведенные из российского ресурса нефтепродукты, в Кремле заявили, что Россия выработала "определенный иммунитет к западным ограничениям".

"Трейдеры оценивают влияние новых европейских санкций на поставки российской нефти. ... По мнению аналитиков, вялость реакции указывает на то, что рынок не верит в действенность этих мер", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркивается, запрет ЕС на импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти в третьих странах, вероятно, все окажет влияние на рынок. При чем, существенное.

Впрочем, скептики есть и в этом вопросе. Как говорится в материале, они считают, что проконтролировать соблюдение запрета будет крайне сложно – ведь "отследить, из какого сырья произведено топливо на НПЗ этих стран, непросто".

Также, отмечается, на настроения рынка влияет неопределенность касаемо вступления в силу американских пошлин для ЕС. Дело в том, что:

Это должно произойти 1 августа.

Однако министр торговли США Говард Латник заявил, что "надеется на достижение торгового соглашения".

"Опасения из-за пошлин будут продолжать давить на рынок по мере приближения к 1 августа", – резюмировали авторы материала.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, из-за нового ценового потолка на нефть Россия может потерять до 30 млрд долларов уже к концу 2025 года. Если санкционный механизм будет реализован в полном объеме, Кремль ежемесячно будет терять миллиарды на каждом барреле.

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