Цены на один из важных для украинцев продуктов подскочили сразу на 20%: сколько сейчас стоит килограмм.

Спрос на тепличные овощи в Украине остается стабильно высоким при ограниченном предложении такой продукции. В результате цены на тепличные огурцы в супермаркетах за неделю выросли на 20%. В настоящее время цены доходят до 140 гривен за килограмм.

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Как сообщает EastFruit, розничные сети и крупные оптовые компании сохраняют заинтересованность в новых закупках огурцов. На этом фоне на сегодняшний день тепличные огурцы поступают в продажу по 100-140 грн/кг – это в среднем на 20% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

"В то же время на рынок стабильно завозили данную продукцию с внешнего рынка, в основном из Турции. Однако, несмотря на стабильные поставки, имеющегося предложения данной продукции на рынке было недостаточно, чтобы покрыть сформировавшиеся запросы покупателей. В сложившихся условиях продавцы активно повышали отпускные цены как на продукцию из местных комбинатов, так и на импортную продукцию", – сообщают аналитики.

При этом цены на тепличный огурец в Украине уже на 20% выше, чем в аналогичный период прошлого года. Ситуация может измениться только не раньше середины февраля, когда на рынок будут поставлены первые партии огурцов нового оборота местного производства.

Сколько стоят огурцы в украинских супермаркетах

Между тем, согласно данным "Минфина", в зависимости от сорта тепличные огурцы в украинских супермаркетах стоят от 104 до 170 грн/кг, то есть в среднем их цена держатся в верхней заявленной границе. В частности:

корнишон – 104,9 грн/кг;

долгоплодные – 169,0 грн/кг;

гладкие – 157,7 грн/кг;

короткоплодные – 110,5 грн/кг.

Собственный анализ OBOZ.UA цен на огурцы в крупнейших торговых сетях страны показал, что стоимость на этот овощ такая:

"Фора" – 119,00 грн/кг;

АТБ – 114,89 грн/кг;

"Сильпо" – 129,90 грн/кг;

Novus – 114,00 грн/кг;

Varus – 129,90 грн/кг;

Metro – 104,9 грн/кг.

Кроме того, OBOZ.UA сообщал, что в течение следующих нескольких месяцев цены на украинские овощи поднимутся около 15%. Высокая стоимость продукции в прошлом сезоне объясняется неурожайностью, кроме того, себестоимость выращивания тепличных овощей тоже очень дорогая.

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