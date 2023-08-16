Цены на квартиры в Украине резко пересчитают: сколько через считанные дни будет стоить квартира в Киеве 

В Украине уже в сентябре цены на квартиры могут повысить примерно на 10%. При этом стоимость однокомнатной квартиры составит около 9 тыс. грн.

Видео дня

Президент Ассоциации специалистов недвижимости (АСНУ) Юрий Пита прогнозирует: цены осенью могут вырасти примерно на 10%. "То, что стоило 8-9 тыс., может вырасти в цене до 9-10 тысяч", – рассказывает эксперт в комментарии OBOZREVATEL. Причин для такой тенденции несколько. Главная: традиционный сезонный рост спроса. К сентябрю в крупные города, в первую очередь Киев, возвращаются студенты, начинается активный бизнес-сезон. Кроме того, начинается школьный год, поэтому часть родителей вместе со своими детьми возвращается в столицу.

И хотя и спрос, и цены все еще не достигли уровня до полномасштабной войны, если сравнивать спрос на квартиры с весной, сейчас наблюдается рост числа сделок. "Ожидаем повышения цен в районе 10%. В первую очередь говорим о Киеве", – отметил эксперт.

"Цены действительно повышаются. Никто не хочет сдавать свою квартиру дешево. А вы бы сдавали квартиру, на которой планировали зарабатывать, в которой делали ремонт по цене, с которой квартира никогда не окупится? Квартиры в гривневом эквиваленте подорожали, ремонт тоже в гривне стал дороже. А аренда у нас наоборот подешевела за время этой войны", – говорит киевский риелтор Максим.

После начала полномасштабной войны часть владельцев жилья, ожидая быстрого окончания полномасштабной войны, предлагали значительные скидки на квартиры. Однако в объявлениях указывали "цена действует на время военного положения". Военное положение продолжается с февраля прошлого года и теперь собственники квартир просят арендаторов пересмотреть цены.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине за 3,5 тыс. долларов продают дом у моря. Речь идет о недвижимости в одном из сел Одесской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!