Apple начнет блокировать отремонтированные iPhone: какие причины и как избежать неприятностей

С осени этого года, начиная с iOS 18, Apple будет блокировать iPhone, если в нем обнаружат детали от другого устройства, что может привести к проблемам у недавно проводивших ремонты пользователей. Нововведение направлено на повышение безопасности и борьбу с использованием ворованных частей для ремонта.

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Об этом пишут в издании 9ТО5Масс. Это новшество будет изначально доступно только для iPhone 15.

При попытке использовать детали от другого iPhone система автоматически запросит Apple ID от айфона-донора, в случае его отсутствия или неверности, заблокирует устройство. Это решение направлено на уменьшение рисков, связанных с использованием краденых или несанкционированных компонентов. Apple заявляет, что новый процесс калибровки компонентов направлен на:

обеспечение конфиденциальности и безопасности : блокировка деталей от украденных устройств позволяет снизить риски, связанные с безопасностью данных пользователей;

: блокировка деталей от украденных устройств позволяет снизить риски, связанные с безопасностью данных пользователей; продление срока службы устройств : оригинальные детали Apple, калиброванные на устройствах, обеспечивают такую же функциональность и безопасность, как новые части;

: оригинальные детали Apple, калиброванные на устройствах, обеспечивают такую же функциональность и безопасность, как новые части; уменьшение воздействия на окружающую среду : использование применяемых деталей способствует уменьшению количества электронных отходов.

Чтобы обеспечить безопасность и корректную работу восстановленных деталей, Apple расширяет свою программу ремонта, позволяя использование применяемых компонентов, которые должным образом проверены и калиброваны. А именно:

использование биометрических датчиков : Apple также интегрирует возможность повторного использования биометрических датчиков, таких как Face ID и Touch ID, которые будут калиброваны на новых устройствах;

: Apple также интегрирует возможность повторного использования биометрических датчиков, таких как Face ID и Touch ID, которые будут калиброваны на новых устройствах; История запчастей и обслуживания : нововведение предполагает расширение истории запчастей и обслуживания, что позволит пользователям просматривать, является ли деталь новой или использованной.

Эксперты предупреждают, что внедрение новой функции может привести к широкомасштабным блокировкам iPhone, особенно для пользователей, которые недавно производили ремонт или замену компонентов. Поэтому, если человек недавно отдал устройство на ремонт, возможно, стоит подождать с установкой обновления iOS 18, чтобы избежать возможных проблем.

Apple активно расширяет количество сервисных центров, имеющих доступ к оригинальным запчастям и инструментам, и уже насчитывает более 10 000 независимых поставщиков услуг и авторизованных сервисных центров. Это позволяет повысить доступность ремонта и обеспечить качественный сервис для пользователей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компания Apple представила свои последние разработки : смартфоны iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Цены на новинки стартуют от 799 долларов.

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