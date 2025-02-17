Цены на гробы бьют все рекорды: жителям России приходится экономить на похоронах

Цены на гробы в России выросли на 75% с 4,4 тысячи рублей (1 992 грн) в январе 2022 года до 7,7 тысячи рублей (3 486 грн) в октябре 2024 года, а стоимость копания могил повысилась на 30%, достигнув 10 тысяч рублей (4 527 грн). Это привело к тому, что кремация стала более популярным выбором, ее выбирают в 60-70% случаев, поскольку она обходится почти вдвое дешевле.

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Об этом пишут росСМИ. С началом войны против Украины в России наблюдается значительное повышение цен на ритуальные услуги, что заставило многих граждан сократить расходы на погребение своих близких.

Наиболее заметным является рост стоимости традиционных похоронных услуг, таких как приобретение гробов и копание могил. Из-за экономической ситуации россияне начали отдавать предпочтение кремации, поскольку она обойдется значительно дешевле традиционного захоронения.

Как сообщают росСМИ, кремация стала наиболее популярным выбором в крупных городах, где ее выбирают уже до 70% граждан. Это также связано с тем, что средняя стоимость кремации в России составляет около 19-20 тысяч рублей (9 055 грн), что является почти вдвое более дешевым вариантом по сравнению с традиционным захоронением в землю, которое обойдется как минимум в 25 тысяч рублей (11 318 грн). Стоимость похоронных услуг росла на фоне инфляции и экономической нестабильности, что еще больше повлияло на выбор граждан.

По данным Росстата, цена гроба в России на октябрь 2024 года в среднем составляла 7,7 тысячи рублей (3 486 грн), что на 75% больше, чем в январе 2022 года, когда ее стоимость была примерно 4,4 тысячи рублей (1 992 грн). За два года цены на гробы поднялись почти на 50%. Также возрос и тариф на копание могил – с 7,7 тысячи рублей (3 486 грн) в январе 2022 года до 10 тысяч рублей (4 527 грн) в октябре 2024 года. Это стало причиной роста спроса на кремацию, а также возникновения явления, которое получило название "кремационная миграция", когда россияне едут в соседние регионы, где процедура дешевле.

Между тем массовая экономия на ритуальных услугах привела к замедлению развития похоронного рынка. Хотя по итогам 2024 года оборот этой отрасли вырос на 7,7%, темпы роста были ниже официальной инфляции, достигшей 9,52%. В отдельных регионах, таких как Москва, рынок ритуальных услуг снизился на 7,7%, что указывает на снижение спроса на дорогие похоронные услуги.

Общая ситуация в России свидетельствует о серьезных экономических трудностях, в частности, из-за влияния войны, что заставляет население экономить даже на таких важных расходах, как похоронные услуги. Удорожание ритуальных услуг явилось лишь одной из многих проблем, возникших на фоне экономической и социальной нестабильности в стране.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России резко подорожал хлеб. Только с начала года хлебобулочные изделия в среднем повысились в цене почти на 30%. И цены еще будут расти примерно на 20%.

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