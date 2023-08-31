Магазины переписали цены: как изменилась стоимость популярного овоща

В Украине резко подешевели помидоры. Так, по состоянию на 31 августа красные стоят в среднем 32,74 грн/кг, что почти на 30 грн меньше средней цены в июле – 61,31 грн. Впрочем, в дальнейшем цены, по прогнозам, будут расти, хотя и незначительно.

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Об удешевлении сообщает "Минфин". Согласно его данным, в отдельных сетях супермаркетов этот овощ продают по 20-57 грн/кг:

Auchan – 57 грн;

Metro – 29,9 грн;

Novus – 19,99 грн;

Varus – 26,9 грн;

Megamarket – 29,9 грн.

Розовые томаты подешевели еще больше – почти на 43 грн/кг, до 31,6 грн/кг. Цены в магазинах:

Auchan – 33,9 грн/кг;

Novus – 30,99 грн/кг;

Metro – 29,9 грн/кг.

А вот помидоры сливка сбросили в цене вообще почти 51 грн/кг и теперь стоят 29,36 грн. В супермаркетах их продают по 20-40 грн/кг:

Metro – 31,1 грн;

Varus – 19,9 грн;

Novus – 33,99 грн;

Megamarket – 39,9 грн;

Auchan – 21,9 грн.

Цены будут расти

Впрочем, в дальнейшем стоимость помидоров повысится. Однако, как рассказал OBOZREVATEL исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, это подорожание будет практически незаметным и не превысит 5%.

Причина этого, по его словам, заключается в том, что сезон этих овощей подходит к концу. "Они просто уже будут заканчиваться", – рассказывает эксперт.

В то же время, отмечают аналитики EastFruit, производители уже начали повышать цены на свою продукцию, что в будущем приведет к их росту в магазинах.

Причин удорожания несколько. В частности, сокращение предложения тепличного томата, "что связано с сокращением выборок на стационарных тепличных комбинатах".

"Также из-за сильной жары многие украинские производители потеряли значительную часть урожая грунтовых томатов. В то же время спрос на эту продукцию как со стороны местных оптовых компаний, так и розничных сетей довольно высокий, что также оказывает поддержку ценовому росту в данном сегменте", – объяснили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешевела в Украине и морковь. По состоянию на 29 августа средняя стоимость этого овоща составляла 11,2 грн/кг, что почти на 40 грн ниже средней цены в июле – 49,76 грн.

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