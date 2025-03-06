Цены на автомобили из США заметно вырастут, это затронет и Украину: автопроизводители предупредили о катастрофических последствиях

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом по Канаде и Мексике, коснутся тысячи продуктов в десятках отраслей, но наибольший ущерб могут нанести автомобильной отрасли. В результате начавшейся экономической войны стоимость авто для рядовых американцев может возрасти на 25%, и не только для американских потребителей, но и для импортеров – в частности для Украины.

Видео дня

Об этом сообщили в NBC News. Согласно подсчетам Anderson Economic Group, из-за тарифной политики администрации США стоимость производства большинства транспортных средств в стране вырастет на 4-10 тыс. долларов.

Причем подорожают автомобили, собранные не только на заводах в Канаде и Мексике, но и в США, поскольку вырастет стоимость деталей. "На месте потребителя, заметив определенный автомобиль и найдя его в ассортименте, я бы купил его сразу, потому что всего за месяц цена может быть значительно выше ", – говорит руководитель Anderson Economic Group Патрик Андерсон.

Проблема еще и в том, что с 2019 года цены на автомобили на рынке США выросли на 34% и достигли рекордного уровня, поэтому автопроизводители и так работают с относительно низкой маржой. А если вырастет стоимость новых авто, из-за увеличения спроса подорожают и подержанные автомобили.

Вдобавок за последние 50 лет авторынок Северной Америки стал сильно переплетенным – цепи поставок проходят через Канаду, США и Мексику. В то же время, производство автомобилей в США может занять годы и увеличить затраты на рабочую силу, материалы и здравоохранение, что в целом тоже будет способствовать повышению цен для автолюбителей.

"Одна из причин, почему многие из них стремились перенести производство в Мексику, — низкая стоимость рабочей силы, материалов, меньшие затраты на защиту окружающей среды и здравоохранение. Это все очень дорого, и, в конце концов, все эти расходы переводятся на конечного потребителя", – сказал автомобильный эксперт Аарон Брагман.

Он уверен, что в результате это заставит потребителей отложить покупки, что приведет к сокращению производства новых автомобилей в США и, наконец, к сокращению рабочих мест. А масштабное сокращение рабочих мест в автоотрасли отразится на местных общинах, многие из которых формируются вокруг определенных предприятий.

О разрушительных последствиях такой политики ранее уже предупредил генеральный директор Ford Джим Фарл. "Давайте будем честными, в долгосрочной перспективе 25% тариф на границе Мексики и Канады сделает в промышленности США такую дыру, которую мы еще никогда не видели ", – прогнозирует он.

Как уже сообщал OBOZ.UA, американские фермеры тоже готовятся к убыткам из-за экономических войн, которые развязал Трамп. Они поэтому уже попросили его изменить избранную торговую политику, поскольку сильнее всего ответных мер, которые введут в ответ другие страны, может пострадать именно сельская часть США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!