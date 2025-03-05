"Это означает только боль": американцы умоляют Трампа прекратить торговую войну со всем миром

Американские фермеры готовятся к убыткам из-за экономических войн, которые развязал их президент Дональд Трамп. Они поэтому просят его изменить избранную торговую политику, поскольку сильнее всего мер, которые будут введены в ответ на другие страны, может пострадать именно сельская часть США.

Видео дня

Как сообщает Financial Times, американские фермеры могут потерять доступ к некоторым из важнейших экспортных рынков США. В самом тяжелом положении – производители основных продуктов питания, в частности, кукурузы, сои, свинины и другого мяса. Они уже призвали Трампа как можно быстрее прекратить тарифную войну.

"Вопреки тому, что думает президент, это означает только боль. Наши внутренние рынки не готовы успокоиться, что означает снижение цен на то, что мы выращиваем", – сказал председатель Союза фермеров Айовы Аарон Леман.

Также агропроизводители опасаются, что подобные трения повредят агросектору в целом. Из-за низких цен на сырье на рынке образовался "тревожный экономический ландшафт".

" Фермеры разочарованы. Тарифы — это не то, к чему можно пренебрегать и "развлекаться". Они не только наносят удар по кошельку нашему семейному бизнесу, но и разрушают основной принцип, на котором строятся наши торговые отношения, а именно надежность", – сказал президент Американской ассоциации производителей сои Калеб Рагланд.

По его словам, в Бразилии, где в этом году ожидается обильный урожай сои, "настроены удовлетворить любой спрос, возникающий из-за возобновления торговой войны между США и Китаем".

Часто люди связывают торговую напряженность с разными правительствами, но на самом деле мы влияем на деловые отношения, на построение которых нужны годы, а в некоторых случаях и десятилетия. Экспорт был настоящей движущей силой, благодаря которой мясной и животноводческий секторы США процветали в то время, когда многие другие направления сельского хозяйства пострадали", – говорит вице-президент Федерации экспорта мяса США Джо Шуле.

По словам аналитиков, Китай давно пытался диверсифицировать поставки американских сельскохозяйственных товаров, в том числе сои. А последний раунд торговой войны только закрепит эту тенденцию – эта страна переключилась на продукцию из стран с более слабой валютой и более выгодным обменным курсом, чем в США.

Американские животноводы тоже утверждают, что проигрывают своим конкурентам в Бразилии, Чили и Аргентине. При этом примерно 10% всей свинины, производившейся в США, уходило на экспорт в Мексику. Поэтому тарифная война усложнит производство бекона и свиных ребер для внутреннего рынка, что скажется на ценах для американских потребителей в США.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сам президент США Дональд Трамп связывает дополнительные пошлины с защитой своей страны и уверяет, что это сделает американцев богаче. С 4 марта он наложил дополнительные тарифы на импорт продукции из Канады, Мексики и Китая, а также анонсировал повышение пошлин на товары из других стран после 2 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!