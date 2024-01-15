Цены на авиабилеты взлетят: в Ryanair предупредили пассажиров

В этом году на пике летнего сезона в Европе ожидается значительный рост цен на авиабилеты. Путешествия на самолетах существенно подорожают из-за проблем с Boeing 737 Max 9, которые влияют на всю авиационную индустрию.

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Об этом предупредил гендиректор крупнейшего европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, пишет The Sun. Так, в результате инцидента с авиакомпанией Alaskan Airlines в США, полеты 171 самолета Boeing 737 Max 9 были приостановлены

"Пропускная способность сильно ограничена. Поэтому цены на авиабилеты, особенно в разгар лета, будут выше. В Европе будет меньше пропускной способности на короткие расстояния", – заявил О'Лири.

По его подсчетам, только самому Ryanair летом-2024 будет не хватать до 10 самолетов из-за задержек в поставках Boeing. "Нам не хватит пять, семь, может быть, десять самолетов на пик летнего сезона этого года", – сказал О'Лири.

Впрочем, европейские лоукостеры – далеко не самые пострадавшие от приостановки полетов Boeing 737 Max 9. Тот же Ryanair наряду с TUI и другими бюджетными перевозчиками в основном эксплуатируют другие типы самолетов Boeing-737 Max. Больше все приостановка полетов ударит по United Airlines и Alaska Airlines, считают эксперты.

Напомним, в начале января 2024 года в США у пассажирского самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines оторвались двери во время взлета. В момент ЧП на борту самолет находился 171 пассажир.

В связи с этим Авиационный регулятор США объявил о бессрочной приостановке полетов самолетов Boeing 737 MAX 9. Самолеты пройдут новые проверки безопасности, а надзор над Boeing в целом ужесточится.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в России разразился собственный авиационный кризис. Кремлю пришлось потратить более $12 млрд в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы удержать на плаву авиационный сектор после разрушительного влияния западных санкций.

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