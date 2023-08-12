Цены на алкоголь в Украине пересчитают: как изменится стоимость водки, шампанского и вина 

В Украине планируют повысить цены на алкоголь. Минэкономики готовит проект пересмотра минимальных цен на алкогольную продукцию. Производители единогласно поддерживают повышение – это позволит им увеличить прибыль и выиграть конкуренцию у контрафактных товаров.

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Как сообщает издание UBR.ua, Министерство экономики опубликовало проект повышения минимальных цен. В частности, был предусмотрен рост минимальной цены следующей продукции:

водка и ликеро-водочные – на 13%

;коньяк и бренди – на 11-12%;

виски, ром и джин – на 25%;

шампанское и игристые вина – на 28%;

вина – на 62%;

сидр и некоторые продукты брожения – на 61-71%.

Через некоторое время проект постановления пропал с сайта Минэкономики, старая ссылка на него выдает 404 ошибку (данные не найдены). Однако это вовсе не означает, что тема так быстро исчерпала сама себя. Напротив, как заверил UBR.ua нардеп, замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, повышение обязательно будет – это только вопрос времени.

Железняк объясняет, что рост минимальных цен выгоден честным предпринимателям, которые платят налоги. "К примеру, бутылка водки не может продаваться за 50 грн, если ее себестоимость 80 грн", – говорит нардеп.

По словам Железняка, сами производители и просили депутатов поднять минимальные цены. "Винодельческая отрасль сказала: вы боретесь с тенью, почему не повышаете тогда цены?" – указывает Железняк.

Исполнительный директор ассоциации "Укрводка" Алина Шолохман подтверждает слова нардепа. "Как может бутылка вина стоить дешевле, чем капучино? Минимальные цены должны выполнять свою функцию – когда они соответствуют реальным экономическим затратам", – рассказала Шолохман.

Ярослав Железняк считает, что пока рано озвучивать возможную дату подъема "минималки", но она точно не за горами. Также нардеп не в курсе, почему соответствующий проект постановления таинственным образом исчез с сайта Минэкономики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом в Украине ощутимо подорожала еда. За год – с июля 2022 года по июль 2023-го – цены выросли на 12,8%. Больше всего – на яйца, которые подорожали сразу на 56,4%.

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